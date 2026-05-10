الأحد 2026-05-10 02:30 م

الغذاء والدواء تدعو المسافرين إلى السعودية للتسجيل بمنصة "فسح الأدوية المقيدة"

ل
أرشيفية
 
الأحد، 10-05-2026 11:40 ص

الوكيل الإخباري- دعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المسافرين إلى السعودية، خصوصا المرضى الذين يحملون أدوية، إلى التسجيل عبر منصة "فسح الأدوية المقيدة" للحصول على إذن مسبق يضمن إدخال أدويتهم بشكل قانوني.

اضافة اعلان


وأكّدت رئيسة قسم الرقابة على المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية ملاك المهايرة ضرورة إبقاء الأدوية في عبواتها الأصلية، وحمل تقارير طبية تفصيلية، لتفادي أي عوائق وضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة في أثناء السفر أو أداء مناسك الحج.


وأشارت إلى أنّ المنصة الإلكترونية التي أطلقتها السعودية تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول الأدوية المقيدة، داعية المسافرين إلى الاطلاع على التعليمات عبر موقع المؤسسة قبل السفر.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحكومة تكثف جهودها لضمان وصول المياه بعدالة للمواطنين خلال الصيف

أخبار محلية الحكومة تكثف جهودها لضمان وصول المياه بعدالة للمواطنين خلال الصيف

عثمان الحسنات ينتقد ضعف وتأخر الترويج لمشاركة الأردن في كأس العالم 2026

خاص بالوكيل عثمان الحسنات ينتقد ضعف وتأخر الترويج لمشاركة الأردن في كأس العالم 2026

تعبيرية

المرأة والجمال حمّامات الساونا وتأثيرها على جفاف الشعر

"الميثاق الوطني" النيابية تبحث ترتيبات المرحلة المقبلة

شؤون برلمانية "الميثاق الوطني" النيابية تبحث ترتيبات المرحلة المقبلة

تعبيرية

المرأة والجمال نصائح فعّالة للعناية بالبشرة الحساسة خلال الفصول الانتقالية والصيف

ا

أخبار محلية الإعلان عن مبادرة لتأهيل أحياء سكنية وشوارع تجارية بالعاصمة عمّان

ل

شؤون برلمانية "الحريات النيابية" تؤكد أهمية التوسع بالعفو العام ومراجعة قانون الجرائم الإلكترونية

الكويت: رصد مسيّرات داخل المجال الجوي والتعامل معها وفق الإجراءات

عربي ودولي الكويت: رصد مسيّرات داخل المجال الجوي والتعامل معها وفق الإجراءات



 
 






الأكثر مشاهدة

 