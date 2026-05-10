الغذاء والدواء تدعو المسافرين إلى السعودية للتسجيل بمنصة "فسح الأدوية المقيدة"

الوكيل الإخباري- دعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المسافرين إلى السعودية، خصوصا المرضى الذين يحملون أدوية، إلى التسجيل عبر منصة "فسح الأدوية المقيدة" للحصول على إذن مسبق يضمن إدخال أدويتهم بشكل قانوني.

وأكّدت رئيسة قسم الرقابة على المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية ملاك المهايرة ضرورة إبقاء الأدوية في عبواتها الأصلية، وحمل تقارير طبية تفصيلية، لتفادي أي عوائق وضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة في أثناء السفر أو أداء مناسك الحج.