الإثنين 2026-05-25 01:16 ص

"الغذاء والدواء" تدعو المنشآت للتحقق من بطاقات التعريف الخاصة بمفتشيها

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
الإثنين، 25-05-2026 12:12 ص

الوكيل الإخباري-   دعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المنشآت المختلفة التحقق من بطاقات التعريف الخاصة بمفتشيها، وذلك لغايات عمليات ضبط الجودة التي تقوم فيها المؤسسة حاليا.

وأكدت المؤسسة حسب بيان مساء الأحد، حرصها الدائم على تقديم خدماتها لمتلقي الخدمة بكفاءة وموثوقية عالية، وبما يضمن سهولة التواصل مع كوادرها الرسمية المعتمدة التي تحمل بطاقات تعريفية واضحة تشمل بيانات أساسية، بما في ذلك: الاسم، والمسمى الوظيفي، والرقم الوظيفي، وصورة شخصية للموظف.


وأضاف، البيان، أن المؤسسة تعتمد على قنواتها الرسمية للتواصل، بما يحقق سرعة الاستجابة وجودة الخدمة، داعية إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114، وتطبيق واتس آب على الرقم 0795632000 والبريد الإلكتروني [email protected] .

 
 


