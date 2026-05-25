"الغذاء والدواء" تدعو المنشآت للتحقق من بطاقات التعريف الخاصة بمفتشيها

الوكيل الإخباري- دعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المنشآت المختلفة التحقق من بطاقات التعريف الخاصة بمفتشيها، وذلك لغايات عمليات ضبط الجودة التي تقوم فيها المؤسسة حاليا.

وأكدت المؤسسة حسب بيان مساء الأحد، حرصها الدائم على تقديم خدماتها لمتلقي الخدمة بكفاءة وموثوقية عالية، وبما يضمن سهولة التواصل مع كوادرها الرسمية المعتمدة التي تحمل بطاقات تعريفية واضحة تشمل بيانات أساسية، بما في ذلك: الاسم، والمسمى الوظيفي، والرقم الوظيفي، وصورة شخصية للموظف.