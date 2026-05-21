الخميس 2026-05-21 11:55 ص

الغذاء والدواء تستعرض تجربتها الرقابية أمام خبراء دوليين في الأمم المتحدة

الغذاء والدواء تستعرض تجربتها الرقابية أمام خبراء دوليين في الأمم المتحدة
الغذاء والدواء تستعرض تجربتها الرقابية أمام خبراء دوليين في الأمم المتحدة
 
الخميس، 21-05-2026 10:53 ص
الوكيل الإخباري-   شاركت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في أعمال الاجتماع الرابع لفريق الخبراء الدوليين المعني بتوسيع قوائم الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB) للمواد الخطرة التي لا يُعرف لها استخدام مشروع، والذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في فيينا، وذلك من خلال مشاركة رئيس قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية الدكتورة ملاك المهايرة.اضافة اعلان


حيث شاركت المهايرة إلى جانب خبراء دوليين معنيين باستكشاف الأساليب الحديثة للتعرف على هذه المواد في المستحضرات الصيدلانية المزورة أو المصنعة بطرق غير مشروعة، وقدمت التجربة الأردنية الرائدة من خلال عرض تقديمي بعنوان: "الإطار التنظيمي في الأردن وأحدث المستجدات المتعلقة بجدولة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية"، مستعرضة الإطار التنظيمي للجدولة ومقارنة بين الجداول الأردنية والجداول العالمية وملخصًا حول المواد المدرجة خلال الخمس سنوات السابقة، حيث نالت التجربة الأردنية والأنظمة الرقابية المتقدمة وآليات الجدولة المعتمدة في الأردن إشادة المشاركين والخبراء، مؤكدين تميزها على المستوى الإقليمي في مجال الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

كما شملت هذه المشاركة المتميزة التعاون مع مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد رعد طبطح بصياغة التوصيات النهائية، والتي كان من أبرزها تشجيع السلطات المعنية على المشاركة في العمليات الدولية الخاصة بالتبليغ عن المواد الجديدة والمستحضرات الصيدلانية المزورة، وحثّها على تبنّي أنظمة التتبع الحديثة المعتمدة لهذه المواد.

بدورها، ثمّنت مدير عام المؤسسة الأستاذة الدكتورة رنا عبيدات هذه المشاركة، مؤكدة أنها تعكس الحضور الفاعل لخبراء متميزين من المؤسسة على المستوى الدولي، بما يساهم في إظهار قوة النظام الرقابي الأردني، ويعزز مكانة المؤسسة كجهة مرجعية موثوقة في مجال الرقابة الدوائية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة

تجربة الأردن في الذكاء الاصطناعي التعليمي تتصدر النقاش في لندن

أخبار محلية تجربة الأردن في الذكاء الاصطناعي التعليمي تتصدر النقاش في لندن

ل

خاص بالوكيل من يكتب التاريخ؟ سباق نجوم النشامى نحو أول هدف مونديالي

دراسة تقنية: الشحن السلكي أسرع وأكثر كفاءة من اللاسلكي

تكنولوجيا دراسة تقنية: الشحن السلكي أسرع وأكثر كفاءة من اللاسلكي

ڤاليو تعيّن عودة الفاخوري لاعب المنتخب الأردني ونادي بيراميدز سفيرًا لعلامتها التجارية

أخبار الشركات ڤاليو تعيّن عودة الفاخوري لاعب المنتخب الأردني ونادي بيراميدز سفيرًا لعلامتها التجارية

للوقاية من الخرف.. اتبعوا هذه النصيحة

طب وصحة للوقاية من الخرف.. اتبعوا هذه النصيحة

ل

أخبار محلية المنتدى العالمي للتعليم في لندن يسلط الضوء على تجربة الأردن بمشروع "سراج"

سي.إن.إن: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية أسرع من المتوقع

عربي ودولي سي.إن.إن: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية أسرع من المتوقع



 
 






الأكثر مشاهدة

 