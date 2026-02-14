الغذاء والدواء: تشكيل فريق لمتابعة عمليات التفتيش الميداني ورفع جودته

وبدأ هذا الفريق العمل فعليًا بتاريخ 1/1/2026 وبإشراف مباشر من عطوفة المدير العام، ويهدف إلى تفعيل عملية الربط الفني وتحسين جودة الأداء ورفع مهارات التواصل ما بين المفتشيين وأصحاب المنشآت الغذائية .
ويعتبر تشكيل هذا الفريق انتقال نوعي بعمليات التفتيش لرفع جودة الأداء والوصول إلى أعلى درجة من الشفافية والنزاهة في العمل.
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح بازار للمنتجات الريفية في إربد
-
صرف الدفعة الأولى بقيمة 62 مليون دينار للحسين للسرطان لتأمين 4.1 مليون مواطن
-
"صناعة العقبة": السلع الرمضانية متوفرة بكميات كافية
-
ورشة حول السياسات التجارية لقطاع الاستشارات الإدارية
-
جلسة حوارية حول "المتسوق الخفي" في رئاسة الوزراء
-
الملكة رانيا العبدالله تزور مدرسة تشاناكيا للحرف في مومباي بالهند
-
"التعليم العالي": 4469 طلبا تقدموا للقبول الموحد في مرحلة البكالوريوس
-
"الأوقاف" تطلق فرقاً تطوعية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات