الغذاء والدواء: تشكيل فريق لمتابعة عمليات التفتيش الميداني ورفع جودته

الوكيل الإخباري- إيمانًا من المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتطبيق مبدأ النزاهة والشفافية وضبط عملية التفتيش ورفع كفاءته شكلت مدير عام مؤسسة الغذاء و الدواء الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات فريق مؤلف من مستشار المدير العام لشؤون المناطق الدكتور محمد البطاينة ورئيس قسم التفتيش الدكتور معاذ نصراوين وبتنسيق مع مدير مديرية المناطق الدكتور خالد الروسان بهدف متابعة عمليات التفتيش بالميدان والعمل على رفع جودة التفتيش من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها الفريق والتأكد من إجراءات التفتيش وتعزيز الشراكة ما بين المؤسسة وأصحاب المنشآت ورفع التوصيات المبنية على نتائح التحقق الميداني للمساهمة بالوصول الى غذاء آمن.

وبدأ هذا الفريق العمل فعليًا بتاريخ 1/1/2026 وبإشراف مباشر من عطوفة المدير العام، ويهدف إلى تفعيل عملية الربط الفني وتحسين جودة الأداء ورفع مهارات التواصل ما بين المفتشيين وأصحاب المنشآت الغذائية .


ويعتبر تشكيل هذا الفريق انتقال نوعي بعمليات التفتيش لرفع جودة الأداء والوصول إلى أعلى درجة من الشفافية والنزاهة في العمل.

 
 


