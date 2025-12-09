الغذاء والدواء" تُصدر 74 إنذارًا وتغلق منشآت بالشمع الأحمر

الثلاثاء 2025-12-09 11:20 م

الثلاثاء، 09-12-2025 10:18 م
الوكيل الإخباري-   نفذت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، عبر فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، 244 حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية يوم أمس الإثنين، الموافق الثامن من ديسمبر.اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن الجولات الميدانية نتج عنها توجيه 74 إنذارًا وإيقاف أربع منشآت عن العمل، إضافة إلى إغلاق منشأتين بالشمع الأحمر لمخالفتهما الاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأضافت المؤسسة أن فرقها الرقابية حجزت 78 طنًا من المواد الغذائية وأتلفت 1190 كغم من المواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى سحب 62 عينة من الغذاء المتداول ضمن برامج الرصد العام لتحليلها مخبريًا في مختبرات المؤسسة والتأكد من سلامتها.

ودعت المؤسسة إلى ضرورة التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000).
 
 


