الغذاء والدواء تضبط شخصًا يبيع أدوية مخالفة في الشارع

10:20 م

الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، شخصًا كان يقوم ببيع أدوية بصورة مخالفة في أحد شوارع منطقة وسط البلد. اضافة اعلان





وصادرت المؤسسة الأدوية والمستلزمات الطبية المخالفة التي كانت بحوزته، وفق الأصول، والتي شملت منشطات جنسية ومستلزمات طبية، كما جرى إيداعه لدى مركز أمن المدينة وتحويله مباشرة إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





