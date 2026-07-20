الغذاء والدواء تضبط شخصًا يبيع أدوية مخالفة في الشارع

وصادرت المؤسسة الأدوية والمستلزمات الطبية المخالفة التي كانت بحوزته، وفق الأصول، والتي شملت منشطات جنسية ومستلزمات طبية، كما جرى إيداعه لدى مركز أمن المدينة وتحويله مباشرة إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
الأزهر يدين الهجمات الإيرانية على الأردن ودول خليجية
-
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة
-
جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج الفوج 38
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الكيلاني والمومني والرواشدة
-
اطلاق صفارات الإنذار في الأردن
-
القوات المسلحة تُجلي الدفعة الـ 29 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة
-
منتخب الشباب يتعادل مع أوزبكستان ويعسكر في مصر