"الغذاء والدواء" تطلق أدلة إرشادية لليقظة الدوائية وتطبيقا ذكيا للإبلاغ عن الآثار الجانبية

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
 
الثلاثاء، 21-04-2026 07:35 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الأدلة الإرشادية لليقظة الدوائية وتطبيقًا ذكيا للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية والمطاعيم، بما يسهم في رفع كفاءة الرصد والاستجابة وتعزيز ثقة المجتمع بالخدمات الصحية.

وقال رئيس قسم الاستخدام الرشيد واليقظة الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، جبر جبر، الثلاثاء، إن إطلاق المؤسسة الدليل الإرشادي لتتبع الاثار الجانبية بعد تقلي المطاعيم "نقلة نوعية".


وأضاف جبر   أن المؤسسة عملت على إعداد دليل وطني لليقظة الدوائية على مدار قرابة عامين، بالتعاون مع خبراء من وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية والخدمات الطبية الملكية والجامعات مشيرا إلى أنه يجري حالياً تنفيذ خطة تدريبية لتعميم استخدامه لدى مقدمي الرعاية الصحية، لا سيما في مراكز الأمومة والطفولة.

 
 


المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء" تطلق أدلة إرشادية لليقظة الدوائية وتطبيقا ذكيا للإبلاغ عن الآثار الجانبية

