الخميس 2026-08-06 10:16 ص

الغذاء والدواء تطلق الندوة الصحية الدنماركية–الأردنية لتعزيز الخبرات

الغذاء والدواء تطلق الندوة الصحية الدنماركية–الأردنية لتعزيز الخبرات
الغذاء والدواء تطلق الندوة الصحية الدنماركية–الأردنية لتعزيز الخبرات
 
الخميس، 06-08-2026 10:06 ص
الوكيل الإخباري-   انطلقت، الأربعاء، فعاليات الندوة الصحية الدنماركية–الأردنية، التي نظمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع السفارة الدنماركية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين من الأردن والدنمارك ومصر، بهدف تعزيز تبادل الخبرات واستعراض التجارب والممارسات الصحية.اضافة اعلان


وأكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذة الدكتورة رنا عبيدات، ضرورة وضع خطة واضحة المعالم للاستفادة القصوى من مخرجات تطبيق أنظمة تقييم التقنيات الصحية، وفي مقدمتها برنامج دعم المريض الأردني، مشددة على أهمية تبادل الخبرات الدولية والإقليمية في مجال تقييم التقنيات الصحية، بما يسهم في تطوير الممارسات وتعزيز القرارات الصحية المبنية على المعرفة.

وتضمنت فعاليات الندوة، التي أدارتها رئيسة قسم الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة في السفارة الدنماركية الدكتورة نسرين عبيد، مداخلات تخللها نقاش تفاعلي وتبادل للأسئلة والأجوبة، بما أتاح تبادل الخبرات والرؤى بين المشاركين، بمشاركة مديرة مديرية الدواء الدكتورة رنا ملكاوي ورؤساء الأقسام المعنية والكوادر المختصة.

وشملت الندوة عرضًا حول دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء في تسعير الأدوية، والذي يرتكز على أسس التسعير المعتمدة بالاعتماد على الدراسات الاقتصادية، قدمته رئيسة شعبة الاقتصاد الصيدلاني الدكتورة الهنوف الرديني، كما تناولت موضوع تقييم التكنولوجيا الصحية (Health Technology Assessment - HTA) كأداة رئيسية ومستحدثة لدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة العلمية، وضمان كفاءة الإنفاق وصحة القرارات الدوائية والعلاجية، وتسهيل دخول العلاجات الحديثة وفق أفضل معايير الصحة العالمية.

كما شملت عرضًا بعنوان "نظام الرعاية الصحية الدنماركي والرعاية الصحية المرتكزة على المريض"، قدمته مستشار أول سينه دريلينغ لارسن، وعرضًا بعنوان "تجربة مصر في تحسين وصول المرضى إلى الأدوية: إصلاح النظام الصحي، التغطية التأمينية، ودور الجهات الإدارية الوسيطة"، قدمه الدكتور إسلام عنان، وعرضًا بعنوان "أنظمة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي: أفضل الممارسات، الدروس المستفادة، والتحديات الحالية"، قدمه الدكتور إيهاب منير، إضافة إلى عرض حول HTA في الخدمات الطبية الملكية قدمه المقدم الدكتور عماد مومني.
 
 


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