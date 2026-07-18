الغذاء والدواء تطلق فعاليات ورشة تدريبية متقدمة حول تسجيل واستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية

08:34 م

الوكيل الإخباري- أكدت المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذة الدكتورة رنا عبيدات، أن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص هي أساس بناء منظومة صحية متكاملة، وصولًا إلى منظومة أكثر كفاءة ومرونة، تسهم في توفير أجهزة ومستلزمات طبية آمنة وعالية الجودة، وتدعم تنافسية القطاع وتعزز ثقة المجتمع. اضافة اعلان





جاء ذلك، اليوم السبت، خلال إطلاق فعاليات ورشة تدريبية متقدمة بعنوان "تسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية من التشريع إلى الاستيراد" (Medical Devices Registration Training)، نظمتها المؤسسة بالتعاون مع نقابة تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية (JOMETRA)، وبمشاركة ممثلي وكوادر الشركات الطبية العاملة في القطاع، وتعد الورشة الأولى من نوعها، بما يتيح حوارًا مباشرًا وبنّاءً يعزز الشفافية ويسهم في تطوير البيئة التنظيمية.



وأضافت عبيدات أن دور المؤسسة يمتد من الدور الرقابي ليكون دورًا رياديًا في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز بيئة الاستثمار، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما ينسجم مع الرؤى الوطنية في الارتقاء بالقطاع الصحي، وتحقيق الأمن الدوائي والطبي، مشيرة إلى أن الحوار المستمر وتبادل الخبرات يمثلان الركيزة الأساسية لتطوير الإجراءات، وتذليل التحديات، وتحقيق التوازن بين تسهيل الأعمال وضمان أعلى معايير الجودة والسلامة والفعالية.



من جهته، قال رئيس نقابة تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية، الدكتور تيسير أبو شيخة، إن بناء قطاع صحي متطور لا يتحقق إلا من خلال التعاون والتكامل بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص، وبما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية في تعزيز مكانة الأردن مركزًا إقليميًا متميزًا للرعاية الصحية والصناعات الطبية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الابتكار والتنافسية.



وأضاف أن قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية يعد من القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى دوره المحوري في دعم القطاع الصحي والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه وبفضل الثقة التي يحظى بها الأردن كمرجع تنظيمي في المنطقة، فإن تعزيز الشراكة بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء والقطاع الخاص سيدعم مكانة المملكة كوجهة رئيسية لتسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة، ويشجع الشركات العالمية على طرح أحدث ابتكاراتها، بما يتيح للمريض الأردني الاستفادة منها، ويعزز السياحة العلاجية ويرتقي بجودة الخدمات والرعاية الصحية.



وتضمنت الورشة عرضًا مقدمة تعريفية بالتشريعات الناظمة لتسجيل واستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية، قدمتها مديرة مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات، الدكتورة نغم الحوراني، وعددًا من المحاضرات التدريبية قدمتها كوادر المؤسسة من مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات، منها محاضرة حول آلية تسجيل المستلزمات الطبية قدمها المهندس ليث الحلو، ومحاضرة حول متطلبات تسجيل الأجهزة الطبية والمستلزمات قدمها حسام شرادقة، إضافة إلى محاضرة حول تصنيف المستلزمات الطبية والشهادات المعتمدة عالميًا وكيفية تقديمها قدمتها المهندسة أسيل المومني.



كما تضمنت الورشة محاضرة حول النواقص الأكثر تكرارًا في ملفات تسجيل الأجهزة الطبية والمستلزمات قدمتها الدكتورة غدير الشيخ سالم، ومحاضرة حول النواقص الأكثر تكرارًا في ملفات تسجيل الأجهزة الطبية والمستلزمات التي تحلل، قدمها محمد عابدين، إلى جانب محاضرة حول متطلبات استيراد الأجهزة الطبية والمستلزمات والنواقص الأكثر تكرارًا قدمتها المهندسة آمال أبو قمر.



وجاءت الورشة في إطار حرص المؤسسة على تعزيز التواصل مع شركائها والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات، للخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير الإجراءات، بما يخدم مستهدفات تطوير بيئة العمل التنظيمية وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، وترسيخ الدور الريادي للمؤسسة في الحفاظ على صحة المواطن، ودعم الاقتصاد الوطني.





