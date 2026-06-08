"الغذاء والدواء" تطلق قوائم التفقد الذاتي الإلكترونية للمنشآت الغذائية

الوكيل الإخباري- أقامت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع غرفة صناعة عمّان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء، الذي يُحتفل به في السابع من حزيران من كل عام، والذي جاء هذا العام تحت شعار: "من العبء إلى الحلول.. غذاء آمن في كل مكان"، تأكيداً على مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك، وذلك بمشاركة صُنّاع القرار وخبراء القطاع الغذائي وممثلي الجهات الوطنية والبعثات الدبلوماسية. اضافة اعلان





وأكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذة الدكتورة رنا عبيدات، أن المؤسسة تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء، مستحضرةً المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها، ومجددةً العهد بمواصلة العمل بكل إخلاص ومسؤولية لحماية الأمن الغذائي للمواطن، وتعزيز منظومة رقابية متطورة تستند إلى العلم والابتكار والشراكة الفاعلة، والمضي نحو مستقبل نرسخ فيه مكانة الأردن نموذجاً وطنياً وإقليمياً في سلامة الغذاء وجودته.



وأضافت أن رؤية المؤسسة تستند إلى وضع الأمن الغذائي، وأساسه السلامة الغذائية، في مقدمة الأولويات الوطنية، باعتباره ركيزة أساسية لحماية الصحة العامة ودعم التنمية المستدامة.



وأشارت إلى مضي المؤسسة في تطوير أربعة مشاريع، هي: مشروع التفتيش الإلكتروني الذكي، المبني على البيانات والمؤشرات الذكية في تحديد الأولويات الرقابية وتوجيه الجهود التفتيشية وقوائم التفقد الذاتي الإلكترونية للمنشآت الغذائية، ومشروع التتبع الغذائي الذي يهدف إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تتيح تتبع المنتجات الغذائية عبر مختلف مراحل السلسلة الغذائية من المصدر إلى المستهلك، بما يعزز سرعة وكفاءة التعامل مع المخاطر الغذائية عند حدوثها، ويدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، إضافة إلى مشروع تطوير المختبرات ومشروع تطوير إدارة المخاطر، بما يتضمن تبني منهجية متقدمة لإدارة المخاطر.



وبينت أن كوادر المؤسسة نفذت خلال العام الماضي أكثر من 61 ألف زيارة تفتيشية ورقابية على المنشآت الغذائية في مختلف محافظات المملكة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتشريعات الناظمة، مؤكدةً أن استدامة هذه النتائج تتطلب شراكة واسعة ومسؤولية مشتركة، وتكاتف جميع الأطراف المعنية.



ومنوباً عن رئيس غرفتي صناعة عمّان والأردن، المهندس فتحي الجغبير، قال ممثل قطاع الصناعات الغذائية ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن، محمد وليد الجيطان، إن قطاع الصناعات الغذائية الأردني يُعد، بكل فخر، من القطاعات المتقدمة في تطبيق متطلبات سلامة الغذاء وأنظمة الجودة، حيث تواصل المنشآت الغذائية الاستثمار في تطوير أنظمتها وتطبيق أفضل الممارسات التصنيعية والامتثال للمتطلبات الوطنية والدولية ذات العلاقة، بما يضمن إنتاج غذاء آمن وعالي الجودة للمستهلك، وهو ما انعكس على نجاح المنتجات الغذائية الأردنية في الوصول إلى العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية والمحافظة على سمعتها المتميزة.



وأشار إلى تجديد الالتزام في غرف الصناعة بمواصلة دعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز سلامة الغذاء، وتمكين المصانع الغذائية من مواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما يحافظ على صحة المستهلك الأردني ويعزز مكانة الصناعة الغذائية الأردنية محلياً ودولياً.