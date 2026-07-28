الغذاء والدواء تطلق ورشة لتعزيز سلامة الغذاء في المنشآت السياحية

12:46 م

الوكيل الإخباري- مندوباً عن المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذة الدكتورة رنا عبيدات، أكد مدير مديرية المناطق الدكتور خالد الروسان أن القطاع السياحي شريك استراتيجي في تحقيق رسالة المؤسسة في ضمان سلامة وجودة الغذاء، وتطبيق المعايير الصحية لضمان صحة المجتمع، وتعزيز مكانة الأردن وجهةً سياحيةً واقتصاديةً رائدة. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ورشة عمل بعنوان "سلامة الغذاء في المنشآت السياحية"، التي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع جمعية المطاعم السياحية، وهدفت إلى رفع مستوى الوعي بمتطلبات سلامة الغذاء في المنشآت السياحية، بما يسهم في تعزيز الامتثال للاشتراطات الصحية، وترسيخ الشراكة بين الجهات الرقابية والقطاع السياحي.



وأضاف الروسان أن القطاع السياحي الأردني يمتلك من الكفاءة والخبرة ما يؤهله ليكون نموذجاً يُحتذى به في المنطقة، لافتاً إلى الفرص الحقيقية لتحويل سلامة الغذاء إلى ثقافة راسخة وقيمة مؤسسية تعزز ثقة المستهلك، وترفع من تنافسية المنشآت السياحية.



وشدد الروسان على أن الشراكة مع جمعية المطاعم السياحية وإدارات المنشآت السياحية والعاملين فيها تمثل ركيزة أساسية لبناء قطاع سياحي أكثر تميزاً، وغذاءً أكثر أماناً، بما يعزز مكانة الأردن عنواناً للجودة والثقة والريادة.



من جهته، أكد المدير الفني لجمعية المطاعم السياحية، المهندس محمد المنها، أن سلامة الغذاء تمثل أحد أهم ركائز جودة الخدمات في قطاع المطاعم السياحية، وأن الجمعية تنظر إليها باعتبارها مسؤولية مشتركة وثقافة مؤسسية تتطلب التزاماً مستمراً بالتدريب والتطوير وتطبيق أفضل الممارسات.



وأضاف أن الجمعية تحرص على تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية متخصصة، بالتعاون مع الجهات الرسمية، وفي مقدمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بهدف رفع كفاءة العاملين وتعزيز وعيهم بالاشتراطات الصحية، وتمكين المنشآت السياحية من مواكبة المستجدات التشريعية والرقابية، بما يسهم في تعزيز الامتثال، والارتقاء بجودة الخدمات، وترسيخ ثقة الزوار بالمنشآت السياحية، وتعزيز مكانة الأردن وجهةً سياحيةً تتميز بالجودة والسلامة.



بدوره، أكد مدير وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المهندس محمد نافع الخالدي، أن قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، والأنظمة ذات العلاقة، والاستراتيجية الوطنية لتطوير التفتيش على الأعمال، تشمل عدة مشاريع لدعم منظومة الرقابة والتفتيش، إضافة إلى مشاريع التحول نحو التفتيش الذكي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التفتيش، ونظام التفتيش المحوسب الإلكتروني.



وتضمنت الورشة عدداً من المحاضرات قدمها خبراء المؤسسة، منها محاضرة حول سلامة الغذاء في المنشآت السياحية قدمها رئيس قسم المنشآت السياحية، المهندس مأمون صياحين، ومحاضرة حول مدد صلاحية المواد الغذائية قدمها المهندس رأفت الحلاقي.



كما تضمنت الورشة محاضرة حول حالات عدم المطابقة قدمها الدكتور معاذ منصور، ومحاضرة حول نظام إجراءات التفتيش قدمتها المهندسة خلود خدام الجامع، من أمانة سر اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال في وزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب جلسة للمناقشة والحوار مع مداخلات المشاركين.



وشارك في الورشة عدد من مديري المديريات المعنية في المؤسسة وعدد من كوادرها، إضافة إلى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد هيثم القسوس، والمديرة التنفيذية للجمعية السيدة اليانا جعنيني، ورئيس قسم الرقابة في وزارة السياحة السيد رعد العبادي، وعدد من ممثلي المنشآت السياحية.





