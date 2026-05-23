الغذاء والدواء تعد خطة شاملة للرقابة خلال عيد الأضحى

الوكيل الإخباري- أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أنها وضعت خطة رقابية استباقية ومكثفة لتغطية فترة عيد الأضحى المبارك، بهدف ضمان سلامة وصحة المنتجات الغذائية المتداولة خلال فترة العيد، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وبيّنت المؤسسة أن الخطة تُنفذ على ثلاث مراحل، تشمل مرحلة ما قبل العيد كإجراء استباقي، ومرحلة أثناء العيد من خلال جولات رقابية ميدانية مكثفة، إضافة إلى مرحلة ما بعد العيد التي تتضمن أعمال التقييم والتحليل.