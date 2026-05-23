السبت 2026-05-23 10:31 م

الغذاء والدواء تعد خطة شاملة للرقابة خلال عيد الأضحى

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
السبت، 23-05-2026 08:55 م

الوكيل الإخباري-   أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أنها وضعت خطة رقابية استباقية ومكثفة لتغطية فترة عيد الأضحى المبارك، بهدف ضمان سلامة وصحة المنتجات الغذائية المتداولة خلال فترة العيد، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وبيّنت المؤسسة  أن الخطة تُنفذ على ثلاث مراحل، تشمل مرحلة ما قبل العيد كإجراء استباقي، ومرحلة أثناء العيد من خلال جولات رقابية ميدانية مكثفة، إضافة إلى مرحلة ما بعد العيد التي تتضمن أعمال التقييم والتحليل.


وأكدت المؤسسة أن الخطة تركز على الرقابة على الملاحم وأماكن الذبح للتأكد من سلامة اللحوم والالتزام بالاشتراطات الصحية، إلى جانب متابعة أسواق اللحوم والحلويات والمكسرات باعتبارها من أكثر المنتجات استهلاكاً خلال فترة العيد.

 
 


