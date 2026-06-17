الغذاء والدواء تعلن أسماء تجارية لعينات محددة غير مطابقة من الجميد من منشأ غير محلي

وبينت المؤسسة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن العينات التي ثبت بالتحليل المخبري عدم مطابقتها تحمل الأسماء التجارية:
روابي السلطان
روابي الأمير
الحجة
جميد اللبن (دون علامة تجارية واضحة)
وأضافت المؤسسة أن كوادر الرقابة والتفتيش أتلفت كمية من العينات المذكورة بلغت حوالي 35 كرتوناً وباشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول، مؤكدة استمرار إجراءات التتبع ضمن خطة الرصد المبكر الدورية الاستباقية الخاصة بموسم الألبان.
وتؤكد المؤسسة أن هذه الأصناف لم تدخل بطرق أصولية لديها، وتهيب بالإخوة المواطنين عدم شراء المواد الغذائية من مصادر مجهولة والتأكد من حصولها على موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء حسب الأصول.
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