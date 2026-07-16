الغذاء والدواء تعلن إنجازا نوعيا بتسجيل أول مطعوم محلي للمكورات الرئوية

07:24 م

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن تسجيل مطعوم اضافة اعلان



TQ-PCV VAX 13-valent Pneumococcal Polysaccharide Conjugate Vaccine 0.5 ml

والذي يتم تصنيعه تعاقديا مع شركة Walvax الصينية لصالح شركة التقدم للصناعات الدوائية في الأردن، ليصبح أول مطعوم محلي ضد المكورات الرئوية.



وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أن المطعوم يساعد في الحماية من الأمراض المعدية التي يسببها ثلاثة عشر نمطا مصليا من بكتيريا المكورات الرئوية من خلال مساعدة الجسم على إنتاج المناعة ضد هذا النوع من البكتيريا لدى الأطفال من عمر ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات.



وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد استكمال متطلبات التقييم الفني والعلمي وفق الأسس والمعايير التنظيمية المعتمدة، من قبل كوادر مديرية الدواء، في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، قسم تسجيل الأدوية البيولوجية ولجنة الأمصال والمطاعيم.



وبينت مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات أن تسجيل هذا المطعوم يشكل إنجازًا نوعيًا في مسيرة تطوير الصناعة الدوائية الوطنية، وتعزيز بيئة الابتكار، في الصناعة الدوائية الوطنية، مضيفة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود المؤسسة المتواصلة لتعزيز الأمن الدوائي في المملكة، ورفع تنافسية قطاع الصناعات الدوائية، بما يسهم في توفير مستحضرات دوائية آمنة وفعالة وعالية الجودة للمواطنين، ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد للصناعات الدوائية والابتكار الدوائي.





