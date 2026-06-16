الثلاثاء 2026-06-16 04:26 م

الغذاء والدواء تعلن الأسماء التجارية للعينات غير المطابقة من الجميد

أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأسماء التجارية للعينات غير المطابقة من الجميد، مؤكدة أن مصدرها بعض دول الجوار وليست من إنتاج المصانع أو المعامل المحلية. وتشير المؤسسة إلى أن العينات التي رسبت م
تعبيرية
 
الثلاثاء، 16-06-2026 03:31 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأسماء التجارية للعينات غير المطابقة من الجميد، مؤكدة أن مصدرها بعض دول الجوار وليست من إنتاج المصانع أو المعامل المحلية.اضافة اعلان


وتشير المؤسسة إلى أن العينات التي رسبت من إنتاج خارجي ودخلت بطرق غير أصولية للمملكة 
 والأسماء التجارية للعينات غير المطابقة هي:

جميد المهند
جميد مروج الشام
جميد الأندلس
جميد الأميرة 
جميد الأمير 
جميد مطحون بدون اسم 

وكانت المؤسسة قد أعلنت مؤخرا أنه في إطار خطة الرصد المبكر الدورية والإجراءات الاستباقية والاحترازية الخاصة بموسم الألبان، قامت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة بسحب أكثر من 100 عينة من الجميد من الأسواق لغايات الفحص المخبري.

وأظهرت نتائج الفحوصات وجود 6 عينات غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة بحقها ، بما يضمن حماية صحة المستهلك وسلامة الغذاء المتداول في الأسواق.

‏وتهيب المؤسسة بالإخوة المواطنين عدم شراء المواد الغذائية من مصادر مجهولة والتأكد من حصولها على موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء حسب الأصول.
 
 


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أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأسماء التجارية للعينات غير المطابقة من الجميد، مؤكدة أن مصدرها بعض دول الجوار وليست من إنتاج المصانع أو المعامل المحلية. وتشير المؤسسة إلى أن العينات التي رسبت م

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