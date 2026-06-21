الغذاء والدواء تعمم بضرورة الالتزام باشتراطات توزيع المواد الغذائية الخيرية

ونوهت المؤسسة إلى أنها تتابع الالتزام بهذه المتطلبات، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والاتحاد العام للجمعيات الخيرية، ومختلف الجهات المعنية.
ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى أو استفسارات من خلال خط الشكاوى المجاني (117114)، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])
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