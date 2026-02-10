الثلاثاء 2026-02-10 07:24 م

الغذاء والدواء تغلق مشغل حلويات - صور

الغذاء والدواء تغلق مشغل حلويات
الغذاء والدواء تغلق مشغل حلويات
 
الثلاثاء، 10-02-2026 06:36 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أحد مشاغل الحلويات في المفرق، نتيجة مخالفة الاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة واشتراطات النظافة .

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن المخالفات تمثلت باستخدام بيض بدت عليه علامات الفساد، وعدم وجود شهادات صحية، وإنتاج أحد أصناف الحلويات دون الحصول على تصريح.

وأضافت المؤسسة أن كوادرها تحفظت  على كامل المواد في المشغل تمهيدًا لإتلافها ، كما باشرت  إحالة القائمين على المشغل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم،

ودعت المؤسسة الى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.

اضافة اعلان

 


Image1_2202610183556413375831.jpg
Image2_2202610183556413375831.jpg
Image3_2202610183556413375831.jpg
Image4_2202610183556413375831.jpg 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

نقود

خاص بالوكيل مصادر رسمية تتوقع صرف الرواتب قبل رمضان

الغذاء والدواء تغلق مشغل حلويات

أخبار محلية الغذاء والدواء تغلق مشغل حلويات - صور

الجامعة الأردنية تعلن موعد بدء التدريس في الفصل الثاني

أخبار محلية الجامعة الأردنيّة بلا مديونيّة في موازنة 2026

وزارة الزراعة

أخبار محلية "زراعة المفرق": المدارس الحقلية تعزز الأمن الغذائي واستغلال الموارد

ل

أخبار محلية "أوقاف الكورة" تنتدي بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان

جائزة الحسن للشباب

أخبار محلية جائزة الحسن للشباب تعقد اجتماعا تنسيقيا مع إدارة السير

مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية وهيئة النزاهة

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية وهيئة النزاهة

ل

اقتصاد محلي ارتفاع خجول على أسعار الذهب في التسعيرة الثانية



 






الأكثر مشاهدة