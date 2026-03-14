الغذاء والدواء تغلق مشغل مخللات.. هذا ما وجدته أثناء التفتيش

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن كوادرها حجزت كمية المخللات المضبوطة، والبالغة نحو 70 طنًا، تمهيدًا لإتلافها وفق الأصول، وأضافت أن المخالفات شملت استعمال عبوات غير معدة للتلامس مع الغذاء واستعمال مواد حافظة .
وبينت المؤسسة أنها باشرت إجراءات إحالة أصحاب العلاقة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وتهيب المؤسسة بالمواطنين عدم شراء المنتجات الغذائية إلا من المنشآت المرخصة حسب الأصول والتي تخضع لرقابة دورية من المؤسسة، كما دعت إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.
