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الغذاء والدواء تنفذ أكثر من 29 ألف جولة ميدانية منذ بداية العام

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 08-06-2026 05:06 م

الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة الغذاء والدواء، الاثنين، إن فرق الرقابة والتفتيش المختصة في فروع المؤسسة في مختلف المناطق نفذت ما مجموعه 29174 جولة ميدانية، منذ بداية العام الحالي.

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وأضافت المؤسسة أن مديرية الغذاء نفذت 1239 جولة من خلال قسم المصانع، ولجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي، منها 400 زيارة لغايات جمع عينات ضمن البرنامج التحفيزي لدعم المصانع الغذائية لتصدير منتجاتها.


وأكّدت المؤسسة التزامها المستمر بتعزيز سلامة الغذاء عبر الرقابة النوعية على الغذاء عبر مختلف مراحل سلسلة تداوله، وتعزيز أفضل ممارسات إنتاج وتداول الغذاء، بما يضمن وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك.


وذكرت أن كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة نفذت خلال عام 2025 ما مجموعه 61,905 جولات ميدانية، من خلال فروعها المنتشرة في مختلف المناطق، كما نفذت مديرية الغذاء 1520 جولة من خلال قسم المصانع، ولجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي.


وأشارت المؤسسة إلى أنها تولي أهمية كبيرة للتوعية المجتمعية، عبر نشر ثقافة التعامل السليم مع الغذاء، وتعزيز وعي العاملين في المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية المعتمدة من خلال البرامج والورش التدريبية والمحاضرات والنشرات التوعوية.


وأكدت أهمية الشراكة المجتمعية في تعزيز سلامة الغذاء، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز الاتصال 117114 أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 0795632000.

 
 


gnews

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