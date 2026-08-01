الغذاء والدواء تنفذ 300 جولة رقابية لضمان سلامة غذاء زوار مهرجان جرش

12:21 م

الوكيل الإخباري- نفذت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ممثلة بفرع جرش، وفرق الاستجابة السريعة، ووحدة المنشآت السياحية، ما يزيد على 300 جولة ميدانية حتى تاريخه، على المنشآت السياحية والمطاعم في محافظة جرش ومواقع بيع المواد الغذائية داخل موقع مهرجان جرش للثقافة والفنون. اضافة اعلان





وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أن هذه الجولات تأتي ضمن إطار خطتها الرقابية والتوعوية الخاصة بمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين، لضمان سلامة وجودة الغذاء المقدّم للزوار في المنشآت الغذائية في المحافظة، ومواقع عرض وتداول المواد الغذائية داخل موقع المهرجان.



وأضافت أن الخطة تضمنت، في مرحلة الاستعداد للمهرجان وقبل انطلاق فعالياته، الإشراف على جميع المطاعم والمنشآت الغذائية للتأكد من جاهزيتها واستيفائها للاشتراطات الصحية لاستقبال الزوار.



وبيّنت المؤسسة أن الجولات غطّت مختلف المنشآت الغذائية والبسطات وأكشاك بيع الأغذية والمشروبات ومنافذ بيع المنتجات الغذائية المحلية، وأماكن تحضير وتجهيز وتقديم الأغذية، ومناطق التخزين والحفظ، لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة وظروف الحفظ والتبريد، ونظافة أماكن التحضير والعرض، وتوفر البطاقات البيانية وتواريخ الإنتاج والانتهاء، والممارسات الصحية للعاملين.



وكشفت المؤسسة أن الجولات أظهرت التزام معظم المنشآت بالاشتراطات الصحية والتعليمات المعمول بها، كما تم التعامل مع جميع الملاحظات بتقديم التوجيه والإرشادات الصحية والتوعوية، مؤكدة استمرار تنفيذ برامج الرقابة والتفتيش بالتعاون مع إدارة المهرجان وبلدية جرش طوال فترة المهرجان، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للزوار.



وأشارت المؤسسة إلى أن الجولات الرقابية اليومية تضمنت تقديم التوعية للقائمين على المنشآت بالتعاون مع الجهات المختصة بخصوص الاشتراطات الصحية لتخزين وتحضير ونقل المواد الغذائية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الإقبال على المنشآت الغذائية في المحافظة بالتزامن مع المهرجان.





