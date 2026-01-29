الغذاء والدواء تهيب بالمواطنين التوقف عن استخدام تشغيلات حليب الأطفال التالية

الوكيل الإخباري- أكّدت مديرة مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، رنا ملكاوي، الخميس، أن الفحوصات التي أجرتها المؤسسة في مختبراتها المحلية، إضافة إلى مختبرات مرجعية في أوروبا، على أنواع الحليب التي جرى سحبها من السوق، أثبتت خلوّها من أي تلوث.

وأهابت المؤسسة التوقف عن استخدام تشغيلات حليب الأطفال التالية: (5231080661.5183080661.S-26 AR GOLD 5125080661) وإرجاعها إلى مكان شرائها لحين التأكد من إتمام جميع الفحوصات الإضافية.



وتتابع المؤسسة، موضوع تلوث منتجات شركة نستلة المتعلقة بحليب الأطفال الرضع لعمر أقل من سنة، ومن خلال تتبع ودراسة سلاسل التوريد للمادة المتسببة بالتلوث والتي تدخل في بعض تركيبات حليب الأطفال لشركة نستلة، وبالتعاون مع شركة نستلة تم اتخاذ قرار بسحب احترازي لتشغيلات من حليب الأطفال S26 AR GOLD.



وأوضحت ملكاوي أن سحب الحليب جاء كإجراء احترازي واحتياطي فقط، مشيرة إلى أن التشغيلات الخاصة بأنواع الحليب التي تم سحبها لن تعود إلى السوق، حيث سيتم التحفظ عليها من قبل الشركة الصانعة تمهيدا لإتلافها.



وبينت أن هناك نوعا من الحليب كان في طريقه إلى الأردن ولم يدخل السوق المحلي، إذ جرى التحفظ على الشحنة قبل دخولها.



وشددت على أن الحليب المخصص للأطفال دون عمر السنة يُعامل في الأردن معاملة الدواء، ويتم التعامل معه وفق الإجراءات ذاتها المتبعة للأدوية، مؤكدة أن أي حليب لعمر أقل من سنة يدخل السوق المحلي يخضع للفحص حسب المواصفة القياسية الأردنية.