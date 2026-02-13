الغذاء والدواء توقف 5 منشآت وتغلق اثنتين خلال جولات رقابية

وبينت المؤسسة في بيان صحفي، الجمعة، أنه بناء على الجولات تم إيقاف 5 منشآت عن العمل نتيجة تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية وتدني مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة، إضافة إلى إغلاق منشأتين؛ احداهما منشأة تجهيز مخللات غير مستوفية للاشتراطات الصحية وتقوم بتجميد الفواكة الطازجة دون الحصول على التراخيص اللازمة من المؤسسة، فيما كانت المنشأة الأخرى مطعم في البقعة أغلقته المؤسسة في وقت سابق نتيجة رصد حشرات، وتم إعادة إغلاقه نتيجة لفك شمع الإغلاق الأحمر من قبل أصحاب العلاقة ومعاودة العمل بشكل مخالف دون إذن إعادة فتح رسمي.
وأضافت المؤسسة أنه تم حجز المواد الغذائية المضبوطة تمهيدًا لإتلافها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، كما دعت إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.
