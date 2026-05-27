الغذاء والدواء: حبوب "مونجارو" المتداولة عبر الإنترنت غير مجازة في الأردن

الأربعاء، 27-05-2026 12:32 ص

الوكيل الإخباري-   أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أن منتج "مونجارو" (Monjaro) على شكل أقراص "حبوب" يتم الترويج له عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، ومنها صفحتان تحملان اسم “د/آية” و“الجسم الصحي المثالي”، غير مسجل في الأردن وغير مجاز، مؤكدة أن بيع الأدوية عبر الإنترنت ممنوع في الأردن.

وتهيب المؤسسة بعدم شراء المنتج، كونه مجهول المصدر، وغير معروف المكونات، وقد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، مشددة على أنها ستتخذ المقتضى القانوني بحق جميع مروجي الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 0795632000، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].

 
 


