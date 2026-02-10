الثلاثاء 2026-02-10 05:05 م

الغذاء والدواء: خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين خلال رمضان

الوكيل الإخباري- أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات تكثيف الجهود الرقابية لضمان انسياب غذاء آمن وسليم للمواطنين، وتكثيف الجولات الرقابية على مدار الساعة ضمن الخطة الرقابية الشاملة للمؤسسة (24/7) استعدادًا لشهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


وجاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة الخطة الرقابية لشهر رمضان، بحضور مديري وموظفي المديريات المعنية في المؤسسة، ومتابعة العمليات الرقابية الميدانية وبرامج المناوبات الرقابية الصباحية والمسائية والليلية، بما يضمن فاعلية التنفيذ الميداني بأعلى درجات الجاهزية والكفاءة عبر فروع المؤسسة في مختلف محافظات المملكة.

وناقش الاجتماع إجراءات المراقبة والتتبع للتأكد من التقيد بالمعايير الصحية المعتمدة لضمان سلامة الغذاء، لا سيما الأغذية عالية الخطورة أو التي يزداد استهلاكها خلال شهر رمضان، مثل اللحوم والدواجن والألبان والأجبان وغيرها.

ووجهت عبيدات بتعزيز إجراءات متابعة الشكاوى والملاحظات الواردة عبر مختلف قنوات التواصل والتعامل معها بالفعالية والسرعة اللازمة، والتركيز على برامج التوعية والتثقيف بممارسات ضمان سلامة الغذاء الموجهة للمستهلكين والعاملين في المنشآت الغذائية. كما وجهت بتشكيل مجموعة من الفرق على مدار الساعة لتغطية كل المحافظات. 

وأكدت عبيدات على ضرورة الاستجابة السريعة لنظام الشكاوى على الخط الساخن واعتبار المواطن شريك رئيس في رصد المخالفات مجتمعيا، وعلى ضرورة استمرارية بث أرقام الخط الساخن للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة،  حيث يمكنهم التواصل في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار على الخط الساخن رقم 117114 وتطبيق الواتس اب الرقم 0795632000.
 
 


