الغذاء والدواء: دعم الصناعة الوطنية لتوطين الأدوية البيولوجية ضرورة ملحة

04:55 م

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الوكيل الإخباري- قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، إن دعم الصناعة الوطنية لتوطين الأدوية البيولوجية المشابهة أصبح ضرورة ملحة، في ظل الزيادة العالمية في الإنفاق على هذه الأدوية، وإن تعزيز تصنيعها محليا يعد الطريق الوحيد لتحقيق الوفر الحقيقي في الفاتورة العلاجية. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال رعايته اليوم الاثنين، فعاليات اليوم العلمي بمناسبة الأسبوع العالمي للأدوية البيولوجية المشابهة في نسخته الخامسة، تحت شعار "تسهيل الوصول إلى الأدوية البيولوجية المشابهة"، في مقر المؤسسة.



وأضاف مهيدات أنه جرى تشكيل لجنة وطنية لتطوير الصناعة الدوائية الوطنية، وانبثق عنها خطط لدعم تصنيع الأدوية البيولوجية المشابهة، وتسريع إجراءات اعتماد خطوط الإنتاج، لافتا إلى أحدث الإنجازات الوطنية المشرقة في مجال الأدوية البيولوجية الواعدة في مجال علاج الأمراض والذي تم في الخدمات الطبية الملكية وتحقيق نتائج مبشرة في مجال علاج مرضى السرطان.