الغذاء والدواء: دعم الصناعة الوطنية لتوطين الأدوية البيولوجية ضرورة ملحة

جاء ذلك خلال رعايته اليوم الاثنين، فعاليات اليوم العلمي بمناسبة الأسبوع العالمي للأدوية البيولوجية المشابهة في نسخته الخامسة، تحت شعار "تسهيل الوصول إلى الأدوية البيولوجية المشابهة"، في مقر المؤسسة.
وأضاف مهيدات أنه جرى تشكيل لجنة وطنية لتطوير الصناعة الدوائية الوطنية، وانبثق عنها خطط لدعم تصنيع الأدوية البيولوجية المشابهة، وتسريع إجراءات اعتماد خطوط الإنتاج، لافتا إلى أحدث الإنجازات الوطنية المشرقة في مجال الأدوية البيولوجية الواعدة في مجال علاج الأمراض والذي تم في الخدمات الطبية الملكية وتحقيق نتائج مبشرة في مجال علاج مرضى السرطان.
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