الغذاء والدواء: سحب احترازي لتشغيلات من حليب أطفال «نستله» S26 AR GOLD

الوكيل الإخباري- استمرارًا لجهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء في متابعة موضوع تلوث منتجات شركة نستله المتعلقة بحليب الأطفال الرضع لعمر أقل من سنة، ومن خلال تتبع ودراسة سلاسل التوريد للمادة المتسببة بالتلوث والتي تدخل في بعض تركيبات حليب الأطفال لشركة نستله، وبالتعاون مع شركة نستله، فقد تم اتخاذ قرار بسحب احترازي لتشغيلات من حليب الأطفال S26 AR GOLD، والذي تم خلال اليومين الماضيين، وذلك بقرار استباقي وتنسيق مع الشركة المنتجة التي تقوم بهذا السحب الطوعي من الصيدليات وبالتنسيق مع فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة.

مع التأكيد على أن التشغيلات أدناه المعلن عنها والمتأثرة بالسحب مطابقة للقاعدة الفنية المعتمدة لفحص حليب الأطفال لأقل من سنة، والمتماشية مع التشريعات العالمية بهذا الخصوص، ولكن كإجراء احترازي لغايات التأكد والتحقق من سلامتها، ولغايات إجراء فحوصات إضافية لكافة التشغيلات وبالتعاون مع الشركة المنتجة لهذه الغاية.



كما أن هذا التحقق مستمر منذ أن تم الإخطار عالميًا من قبل شركة نستله بهذا الخصوص، ويشمل قيام المؤسسة بإجراء الفحوصات الإضافية لغايات التحقق لكافة أصناف الحليب لشركة نستله الموجودة في الصيدليات.