الجمعة 2026-01-16 02:43 م

الغذاء والدواء: سحب احترازي لتشغيلات من حليب أطفال "نستله" S26 AR GOLD

الغذاء والدواء: سحب احترازي لتشغيلات من حليب أطفال «نستله» S26 AR GOLD
تعبيرية
 
الجمعة، 16-01-2026 12:22 م

الوكيل الإخباري-  استمرارًا لجهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء في متابعة موضوع تلوث منتجات شركة نستله المتعلقة بحليب الأطفال الرضع لعمر أقل من سنة، ومن خلال تتبع ودراسة سلاسل التوريد للمادة المتسببة بالتلوث والتي تدخل في بعض تركيبات حليب الأطفال لشركة نستله، وبالتعاون مع شركة نستله، فقد تم اتخاذ قرار بسحب احترازي لتشغيلات من حليب الأطفال S26 AR GOLD، والذي تم خلال اليومين الماضيين، وذلك بقرار استباقي وتنسيق مع الشركة المنتجة التي تقوم بهذا السحب الطوعي من الصيدليات وبالتنسيق مع فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة.

اضافة اعلان


مع التأكيد على أن التشغيلات أدناه المعلن عنها والمتأثرة بالسحب مطابقة للقاعدة الفنية المعتمدة لفحص حليب الأطفال لأقل من سنة، والمتماشية مع التشريعات العالمية بهذا الخصوص، ولكن كإجراء احترازي لغايات التأكد والتحقق من سلامتها، ولغايات إجراء فحوصات إضافية لكافة التشغيلات وبالتعاون مع الشركة المنتجة لهذه الغاية.


كما أن هذا التحقق مستمر منذ أن تم الإخطار عالميًا من قبل شركة نستله بهذا الخصوص، ويشمل قيام المؤسسة بإجراء الفحوصات الإضافية لغايات التحقق لكافة أصناف الحليب لشركة نستله الموجودة في الصيدليات.


واحترازيًا، تهيب المؤسسة بالمواطنين التوقف عن استخدام أي من التشغيلات أدناه وإرجاعها إلى مكان شرائها لحين التأكد من إتمام جميع الفحوصات الإضافية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

رئيس الموساد الإسرائيلي يصل إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول الوضع في إيران

عربي ودولي رئيس الموساد الإسرائيلي يصل إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول الوضع في إيران

شعار القوات المسلحة الأردنية.

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

روسيا

عربي ودولي روسيا تسجل نظاما سريعا للكشف عن فيروس إيبولا

الرئيس السوري أحمد الشرع.

عربي ودولي الشرع يزور برلين الثلاثاء

بلدية إربد تواصل صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار

أخبار محلية بلدية إربد تواصل صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار

رئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين)، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي الكرملين: بوتين ونتنياهو بحثا الوضع في إيران هاتفيا

الغذاء والدواء: سحب احترازي لتشغيلات من حليب أطفال «نستله» S26 AR GOLD

أخبار محلية الغذاء والدواء: سحب احترازي لتشغيلات من حليب أطفال "نستله" S26 AR GOLD



 






الأكثر مشاهدة