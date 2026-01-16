الغذاء والدواء: سحب احترازي لتشغيلات من حليب أطفال «نستله» S26 AR GOLD

مع التأكيد على أن التشغيلات أدناه المعلن عنها والمتأثرة بالسحب مطابقة للقاعدة الفنية المعتمدة لفحص حليب الأطفال لأقل من سنة، والمتماشية مع التشريعات العالمية بهذا الخصوص، ولكن كإجراء احترازي لغايات التأكد والتحقق من سلامتها، ولغايات إجراء فحوصات إضافية لكافة التشغيلات وبالتعاون مع الشركة المنتجة لهذه الغاية.
كما أن هذا التحقق مستمر منذ أن تم الإخطار عالميًا من قبل شركة نستله بهذا الخصوص، ويشمل قيام المؤسسة بإجراء الفحوصات الإضافية لغايات التحقق لكافة أصناف الحليب لشركة نستله الموجودة في الصيدليات.
واحترازيًا، تهيب المؤسسة بالمواطنين التوقف عن استخدام أي من التشغيلات أدناه وإرجاعها إلى مكان شرائها لحين التأكد من إتمام جميع الفحوصات الإضافية.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات
-
بلدية إربد تواصل صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار
-
السفارات الأميركية تحذر رعاياها في دول عدة منها الأردن السعودية وقطر والكويت وإسرائيل
-
القبض على الشخصين المتورطين بسرقة فرع أحد البنوك في المفرق
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
%25.6 نسبة ارتفاع زوار جبل نيبو خلال 11 شهرا
-
إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق عمان - السلط
-
قائد قوات بعثة الأمم المتحدة يقلّد مرتبات وحدة الطائرات العامودية (الكونغو/1) ميداليات الخدمة المتميزة