الغذاء والدواء: ضبط مصادر توريد مستحضرات تجميل مقلدة وغير مجازة تُسوّق عبر منصات التواصل الاجتماعي

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن العملية جاءت استكمالًا لمتابعة وتحليل البيانات المتعلقة بتلك الصفحات، وبالاستناد إلى قواعد بيانات شركات التوصيل التي تستخدم لإيصال مستحضرات التجميل للمستهلكين، حيث تمكنت كوادرها من تحديد المصادر الرئيسية التي تزود هذه الصفحات بالمنتجات.
وأضافت المؤسسة أن عمليات التحري المكثفة أسفرت عن تحديد عدد من المحال التجارية كمصادر رئيسية لتزويد تلك الصفحات بالمستحضرات، حيث تبين أن أصحاب الصفحات كانوا يشترون كميات من المنتجات المقلدة بأسعار متدنية لإعادة تسويقها إلكترونيًا.
وبينت المؤسسة أن العملية التي استهدفت المصدر الرئيس لسلسلة الإمداد، أدت إلى وقف تدفق هذه المستحضرات المقلدة وغير المجازة إلى الصفحات الإلكترونية، بنسبة تقدر بنحو 70% من سلسلة توريد هذه المستحضرات، وأكدت المؤسسة أن عمليات التحري لا تزال مستمرة لتحديد وضبط أي مصادر لتوريد هذه المستحضرات، ووقف توريدها بشكل نهائي، مشيرة إلى أنها تحفظت على كامل الكمية المضبوطة لغايات إتلافها كما أغلقت 3 منشآت بالشمع الأحمر، ومباشرة إجراءات تحويل أصحاب العلاقة للنائب العام.
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