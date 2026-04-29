الغذاء والدواء: ضرورة فصل مشروبات الطاقة عن العصائر والمشروبات الأخرى

وبينت المديرة العامة للمؤسسة رنا عبيدات أن اشتراطات توزيع وعرض وبيع مشروبات الطاقة تشمل ضرورة فصل مشروبات الطاقة عن العصائر والمشروبات الأخرى في المنشآت الغذائية، إضافة إلى وضع ملصق في مكان واضح للمستهلك على ثلاجات العرض بأبعاد 20 سم × 10 سم، يتضمن العبارة التالية: "يحظر بيع واستهلاك وتداول مشروبات الطاقة لمن هم دون سن الثامنة عشرة ".
وأضافت أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دائرة مراقبة الأسواق تعمل على متابعة التزام المنشآت التجارية باشتراطات توزيع وعرض وبيع مشروبات الطاقة الصادرة عن المؤسسة، وتحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أكدت المؤسسة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على التزام المقاصف المدرسية بمنع بيع وتداول مشروبات الطاقة للطلبة.
وأشارت عبيدات إلى أن المؤسسة تتابع الإعلانات الترويجية الخاصة بمشروبات الطاقة، وتمنع أي ادعاءات غير علمية أو مضللة قد تشجع على الإفراط في استهلاكها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق غير الملتزمين، وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة رقابية تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي والحد من الاستهلاك غير الواعي لمشروبات الطاقة .
