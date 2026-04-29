الغذاء والدواء: ضرورة فصل مشروبات الطاقة عن العصائر والمشروبات الأخرى

الوكيل الإخباري- أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأربعاء، على الالتزام باشتراطات تداول مشروبات الطاقة، بما في ذلك العصائر المخلوطة بها، للفئة العمرية دون 18 عامًا، وذلك في إطار جهودها الرقابية والتنظيمية المستمرة؛ لضمان صحة وسلامة المستهلك، نظرًا لاحتوائها على نسب عالية من الكافيين وتأثيراتها المحتملة على القلب والصحة العامة.

وبينت المديرة العامة للمؤسسة رنا عبيدات أن اشتراطات توزيع وعرض وبيع مشروبات الطاقة تشمل ضرورة فصل مشروبات الطاقة عن العصائر والمشروبات الأخرى في المنشآت الغذائية، إضافة إلى وضع ملصق في مكان واضح للمستهلك على ثلاجات العرض بأبعاد 20 سم × 10 سم، يتضمن العبارة التالية: "يحظر بيع واستهلاك وتداول مشروبات الطاقة لمن هم دون سن الثامنة عشرة ".



وأضافت أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دائرة مراقبة الأسواق تعمل على متابعة التزام المنشآت التجارية باشتراطات توزيع وعرض وبيع مشروبات الطاقة الصادرة عن المؤسسة، وتحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أكدت المؤسسة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على التزام المقاصف المدرسية بمنع بيع وتداول مشروبات الطاقة للطلبة.