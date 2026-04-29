الغذاء والدواء: ضرورة فصل مشروبات الطاقة عن العصائر والمشروبات الأخرى

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
الأربعاء، 29-04-2026 09:47 م

الوكيل الإخباري-   أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأربعاء، على الالتزام باشتراطات تداول مشروبات الطاقة، بما في ذلك العصائر المخلوطة بها، للفئة العمرية دون 18 عامًا، وذلك في إطار جهودها الرقابية والتنظيمية المستمرة؛ لضمان صحة وسلامة المستهلك، نظرًا لاحتوائها على نسب عالية من الكافيين وتأثيراتها المحتملة على القلب والصحة العامة.

وبينت المديرة العامة للمؤسسة رنا عبيدات أن اشتراطات توزيع وعرض وبيع مشروبات الطاقة تشمل ضرورة فصل مشروبات الطاقة عن العصائر والمشروبات الأخرى في المنشآت الغذائية، إضافة إلى وضع ملصق في مكان واضح للمستهلك على ثلاجات العرض بأبعاد 20 سم × 10 سم، يتضمن العبارة التالية: "يحظر بيع واستهلاك وتداول مشروبات الطاقة لمن هم دون سن الثامنة عشرة ".


وأضافت أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دائرة مراقبة الأسواق تعمل على متابعة التزام المنشآت التجارية باشتراطات توزيع وعرض وبيع مشروبات الطاقة الصادرة عن المؤسسة، وتحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أكدت المؤسسة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على التزام المقاصف المدرسية بمنع بيع وتداول مشروبات الطاقة للطلبة.


وأشارت عبيدات إلى أن المؤسسة تتابع الإعلانات الترويجية الخاصة بمشروبات الطاقة، وتمنع أي ادعاءات غير علمية أو مضللة قد تشجع على الإفراط في استهلاكها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق غير الملتزمين، وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة رقابية تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي والحد من الاستهلاك غير الواعي لمشروبات الطاقة .

 
 


رويترز: رسالة للبنتاغون تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

عربي ودولي البنتاغون: الولايات المتحدة أنفقت 25 مليار دولار على حرب إيران حتى الآن

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء: ضرورة فصل مشروبات الطاقة عن العصائر والمشروبات الأخرى

نقود

أسواق ومال الفدرالي الامريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة

انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء بالتسعيرة الثانية

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

سلطة إقليم البترا

أخبار محلية بحث مشاريع التكيف المناخي في وادي موسى

سوريا: القبض على ضابط من المسؤولين عن "مجزرة الكيماوي"

عربي ودولي سوريا: القبض على ضابط من المسؤولين عن "مجزرة الكيماوي"

تعبيرية

أخبار محلية توصيات بإخلاء مبنى في صافوط ومنع تراخيص البناء في المنطقة

أسعار الذهب ترتفع في الأردن وعيار 21 يسجل 98.400 دينار للغرام

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن



 
 






