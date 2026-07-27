الغذاء والدواء: ملتقى علمي متخصص يجمع خبراء دوليين في مجال التحضير والتصنيع الدوائي

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الوكيل الإخباري- قالت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذة الدكتورة رنا عبيدات، إن بناء منظومة متقدمة لقطاع الصيدلة التركيبية يتطلب حوارًا تشاركيًا يجمع المؤسسة، ونقابة الصيادلة، والقطاع الاستثماري، والخبراء، والجهات المعنية، لإعداد تشريعات ناظمة بهذا الخصوص، بما يسهم في دعم التوسع والنمو في قطاع الصيدلة، وتعزيز الاستثمار، وترسيخ منظومة الأمن الدوائي، مستفيدين من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال ملتقى علمي متخصص استضافت المؤسسة خلاله نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التحضير والتصنيع الدوائي، وتطوير الأنظمة والممارسات ذات العلاقة، من أستراليا وجمهورية مصر العربية، بهدف الاطلاع على التجارب العربية والدولية الرائدة، وتبادل الخبرات في مجال التحضير والتصنيع الدوائي، بما يسهم في تطوير الكفاءات وتعزيز الجودة والابتكار وفق أحدث الممارسات العالمية.



وأضافت عبيدات أن الأردن يمتلك من الإمكانات ما يؤهله لتطبيق هذا النموذج بكفاءة، استنادًا إلى التجربة الرائدة للصناعة الدوائية الأردنية، ونجاحها في بناء سمعة متميزة أوصلت منتجاتها إلى أكثر من 85 سوقًا عالميًا، ما يمكن البناء عليه لتطوير قطاع الصيدلة التركيبية، وتبني أفضل النماذج العالمية، بما يسهم في توفير علاجات متخصصة، وتعزيز الأمن الدوائي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار في القطاع الصحي.



وتضمن الملتقى عروضًا علمية، منها عرض قدمه مستشار الصيدليات التركيبية في مؤسسة Success Secrets الدكتور الصيدلاني وائل أبو المجد، وعرض قدمته سفيرة التركيبات الدوائية الدكتورة الصيدلانية نهى شلبي.



وشارك في اللقاء نائب نقيب الصيادلة الدكتور وصفي النوافلة، واستشارية التغذية العلاجية والصيدلانية في المركز الوطني للتغذية المهندسة أمل حداد، إلى جانب كوادر مديرية الدواء والكوادر المعنية.





