الإثنين 2026-05-18 10:46 ص

الغذاء والدواء: منع بيع منتجات التبغ والنيكوتين لمن هم دون 19 عامًا

الغذاء والدواء: منع بيع منتجات التبغ والنيكوتين لمن هم دون 19 عامًا
الغذاء والدواء: منع بيع منتجات التبغ والنيكوتين لمن هم دون 19 عامًا
 
الإثنين، 18-05-2026 09:18 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء على أن الأسس الخاصة بمنتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية لسنة 2019، تحظر بيع أي من منتجات التبغ والنيكوتين لمن يقل عمره عن تسعة عشر عامًا.اضافة اعلان


وأضافت، أنه يحظر بيع السجائر لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا، كما يحظر بيع السجائر بالتجزئة، وصنع أو استيراد أو توزيع أو بيع مقلدات منتجات التبغ بما فيها الحلوى والكعك والألعاب والأدوات المصنعة بشكل يشابه أيًا من منتجات التبغ، وفقًا لقانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته.

وشددت المؤسسة على المسؤولية المشتركة لمكافحة مخاطر التدخين، حفاظًا على الصحة العامة وحماية المجتمع، وصولًا إلى مجتمع صحي خالٍ من التدخين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

اقتصاد محلي 2781 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء بثلاث مسيّرات على المملكة العربية السعودية

عربي ودولي رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء بثلاث مسيّرات على المملكة العربية السعودية

دراسة: وضع الثلج على الالتواء قد يبطئ التعافي

طب وصحة دراسة: وضع الثلج على الالتواء قد يبطئ التعافي

ب

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تفتتح الأسبوع على ارتفاع

تعبيرية

طب وصحة نقص الحديد.. رسائل صامتة يرسلها الجسم عبر الجلد والتذوق

أمانة عمّان: أعمال تعبيد للشوارع بقيمة ٧ مليون دينار

أخبار محلية أمانة عمّان: أعمال تعبيد للشوارع بقيمة ٧ مليون دينار

ل

أخبار محلية محطة تنقية مدينة مادبا الصناعية.. بنية متكاملة لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه

الصناعة والتجارة: حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية محفوظة

أخبار محلية الصناعة والتجارة: حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية محفوظة



 
 






الأكثر مشاهدة

 