الغذاء والدواء وتكية أم علي توقعان مذكرة تفاهم في مجال سلامة وجودة الغذاء

الوكيل الإخباري- وقعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وجمعية تكية أم علي للعمل التطوعي والخيري، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لضمان وصول غذاء آمن وذي جودة عالية، للمستفيدين من برامج التكية.

وحسب بيان للمؤسسة اليوم، وقع المذكرة عن المؤسسة المدير العام الدكتورة رنا عبيدات، وعن الجمعية مديرها العام سامر بلقر.



وأكدت عبيدات، أن المذكرة تجسد التزام المؤسسة بنقل خبراتها الفنية وتبادل المعرفة مع المؤسسات الوطنية وبناء القدرات في مجالات سلامة الغذاء وجودته خلال مراحل سلسلته، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية، مشيرة إلى أن التعاون سيشمل مجالات تقديم برامج تدريبية متخصصة لكوادر تكية أم علي في مجالات سلامة وجودة الغذاء وتطبيق ممارسات التصنيع الجيد وأنظمة الرقابة الذاتية، وتبادل الخبرات الفنية، والتوعية والتثقيف.



من جهته، قال بلقر إن هذه الشراكة تأتي التزاما من التكية بضمان أعلى معايير السلامة والجودة في جميع برامجها الغذائية، مؤكدا أن سلامة الغذاء تشكل ركنا أساسيا من نهجها القائم على حماية كرامة الإنسان وصحته.



وأضاف أن توقيع هذه المذكرة يعكس حرص الجمعية على العمل المؤسسي المستد ام، والتزامها بتقديم غذاء آمن للمستفيدين في مختلف مراحل التحضير والتخزين والتوزيع.

ويأتي توقيع المذكرة التزاما من الجانبين بنهج التطوير المستمر، وتعزيز الشراكات المؤسسية، وضمان أعلى مستويات جودة وسلامة الغذاء.



وشاركت عبيدات في جانب من العمل التطوعي الميداني في برنامج "عابر سبيل" من خلال تقديم وجبات ساخنة في لفتة تعكس أهمية العمل التطوعي، كما تم تقديم عرض حول جهود التكية وبرامجها سواء برنامج الطرود الغذائية أو برنامج الوجبات الغذائية وبرنامج الأضاحي وبرامج الاحتياجات الأساسية، والاستجابة السريعة للطوارئ لإيصال المساعدات للأهل في غزة، وبناء القدرات في مؤسسة أبو عبدالله.