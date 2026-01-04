الغذاء والدواء: يُمنع الترويج لأي مستحضر تجميلي دون موافقة مسبقة

وأكدت المؤسسة في تعميم لها وجهته للجهات المعنية، الأحد،ضرورة الالتزام بالمادة رقم (5) (ز) من أسس تداول مستحضرات التجميل والمستحضرات التجميلية الصيدلانية لسنة 2016 وتعديلاتها والتي تنص على عدم السماح بتداول أي مستحضر تجميلي في حال وجود ادعاءات طبية صريحة على الغلاف الخارجي أو الداخلي أو النشرة الداخلية أو المنشورات التسويقية.
وفي إطار دورها الرقابي المستمر ومتابعة ورصد الإعلانات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أهابت المؤسسة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة تروج للمستحضرات التجميلية، والتجميلية الصيدلانية دون موافقة وبادعاءات طبية مضللة.
-
