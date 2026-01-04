الأحد 2026-01-04 04:31 م

الغذاء والدواء: يُمنع الترويج لأي مستحضر تجميلي دون موافقة مسبقة

توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
الوكيل الإخباري-   جددت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تأكيدها على منع الإعلان والترويج والتسويق لأي مستحضر تجميلي أو تجميلي صيدلاني دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤسسة، وذلك استنادًا إلى الأنظمة والتعليمات الناظمة وتحت طائلة اتخاذ الإجراء المناسب.

وأكدت المؤسسة في تعميم لها وجهته للجهات المعنية، الأحد،ضرورة الالتزام بالمادة رقم (5) (ز) من أسس تداول مستحضرات التجميل والمستحضرات التجميلية الصيدلانية لسنة 2016 وتعديلاتها والتي تنص على عدم السماح بتداول أي مستحضر تجميلي في حال وجود ادعاءات طبية صريحة على الغلاف الخارجي أو الداخلي أو النشرة الداخلية أو المنشورات التسويقية.


وفي إطار دورها الرقابي المستمر ومتابعة ورصد الإعلانات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أهابت المؤسسة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة تروج للمستحضرات التجميلية، والتجميلية الصيدلانية دون موافقة وبادعاءات طبية مضللة.

 
 


