"الغذاء والدواء": 90 % نسبة الرضا العام عن الخدمات المقدمة

وبين مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات في بيان اليوم الأحد، أن النتائج تعكس ثقة متلقي الخدمة بكفاءة الأداء وجودة الخدمات، والتزام المؤسسة بتعزيز التميز المؤسسي وتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تقديم الخدمات، نتيجة خطط التطوير المستدام والتحسين المستمر، ومشاريع الأتمتة والتحول الرقمي، إلى جانب تكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية الهادفة إلى رفع كفاءة الكوادر وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في مختلف مجالات تقديم الخدمة.
وقال إن نتائج الاستبيان، الذي شمل معظم وحدات ومديريات المؤسسة، خضعت للتحليل بشكل منهجي لتحديد فرص التحسين، ووضع خطط عملية لتعزيز الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إلى مستويات أكثر تقدما.
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