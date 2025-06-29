"الغذاء والدواء": 90 % نسبة الرضا العام عن الخدمات المقدمة

الوكيل الإخباري- أظهرت نتائج استبيان رضا متلقي خدمة المؤسسة العامة للغذاء والدواء للعام الماضي، أن نسبة الرضا العام عن الخدمات المقدمة تفوق 90 بالمئة، ما يعكس مستوى متقدم من الأداء المؤسسي في مجال ضمان الأمن الغذائي والدوائي.

اضافة اعلان



وبين مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات في بيان اليوم الأحد، أن النتائج تعكس ثقة متلقي الخدمة بكفاءة الأداء وجودة الخدمات، والتزام المؤسسة بتعزيز التميز المؤسسي وتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تقديم الخدمات، نتيجة خطط التطوير المستدام والتحسين المستمر، ومشاريع الأتمتة والتحول الرقمي، إلى جانب تكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية الهادفة إلى رفع كفاءة الكوادر وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في مختلف مجالات تقديم الخدمة.