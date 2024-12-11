الغرايبة: الاستثمارات الفرنسية من أكبر الاستثمارات في المملكة

12:56 م

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة على عمق علاقات الصداقة بين الأردن وفرنسا والاعتزاز بمستوى التعاون بين البلدين، مبيناً ان الاستثمارات الفرنسية وصلت إلى مرحلة متقدمة وفي قطاعات حيوية متنوعة وتعتبر من أكبر الاستثمارات في المملكة. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه نادي رجال الأعمال الأردني الفرنسيCAFRAJ كافراج، وبحضور السفير الفرنسي لدى الأردن أليكسي لو كوور غرانميزون، وأمين عام وزارة الاستثمار السيد زاهر القطارنة ورئيس نادي رجال الأعمال الأردني الفرنسي الدكتور وليد زعرب وعدد من المستثمرين الأردنيين والفرنسيين.



وقال الغرايبة أن الاقتصاد الأردني يوفر ميزات عديدة تساعد على جذب المستثمرين وتحظى باهتمامهم، من بينها الاستقرار السياسي، وتوافر الموارد البشرية المؤهلة، والموقع الجغرافي المتميز، ووجود العديد من التسهيلات والاعفاءات التي يتمتع بها المشروع الاستثماري، إضافة الى توقيع الأردن للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي مكنت الصادرات الأردنية للوصول الى أسواق عالمية يبلغ حجم اقتصاداتها حوالي 50 تريليون دولار أمريكي واكثر من 1.4 مليار مستهلك، وساعدت في جذب العديد من الاستثمارات.



وأضاف انه من خلال هذه العوامل المميزة، يسعى الأردن إلى تعزيز دوره كمركز رئيسي للاستثمار في المنطقة، وجذب الشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات، مشيراً أن الحكومة الأردنية تعمل بشكل دؤوب على تحسين مناخ الأعمال، وتقديم تسهيلات لبدء المشاريع الاستثمارية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الدخول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، لجعل الأردن وجهة مثالية للاستثمار في منطقة الشرق الوسط.



واستعرض وزير الاستثمار، خلال اللقاء، أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعياً الشركات المحلية والدولية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، سواءً من خلال إنشاء مشاريع جديدة او بالتعاون مع الشركات القائمة بهدف التوسع في الإنتاج والوصول الى أسواق جديدة، مؤكداً على استعداد الحكومة لتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين من خلال إجراءات مبسطة، وتوفير بيئة قانونية ملائمة. كما شدد على أن الأردن يوفر العديد من الحوافز التي تساهم في تعزيز تنافسية الاستثمار.



وتخلل اللقاء أسئلة حوارية من قبل المشاركين، والتطرق إلى آليات التعاون المستقبلية معهم. يذكر أن نادي رجال الأعمال الأردني الفرنسيCAFRAJ كافراج قد تأسس في عام 1998، و يضم حاليا أكثر من 300 شركة أردنية وفرنسية عاملة في الأردن، ويهدف كافراج إلى زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن وفرنسا وتشجيع الشركات الفرنسية وخاصة الشركات الصغرى والمتوسطة على الاستثمار في الأردن.