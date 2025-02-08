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الغرايبة يؤكد على دور الشباب في قيادة الثورة الصناعية خلال مؤتمر IISE

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
السبت، 08-02-2025 02:39 م
الوكيل الإخباري - شارك وزير الاستثمار، المهندس مثنى الغرايبة، اليوم السبت، في الجلسة النقاشية "جيل الشباب في موقع القيادة: قيادة الثورة الصناعية القادمة"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي السنوي السابع لمؤسسة المهندسين الصناعيين والنظم (IISE)، بحضور أكثر من 300 طالب من الجامعة الأردنية.اضافة اعلان


ناقشت الجلسة تحديات وفرص العمل للشباب، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير مهاراتهم، وتأثير الابتكار والتنافسية العالية على بيئة العمل والاستثمار.

وخلال الجلسة، أكد الغرايبة أهمية تطوير مهارات الجيل الرقمي واستغلال الفرص المتاحة لهم، مشددًا على أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل. كما أشار إلى أن الموارد البشرية المؤهلة تُعدّ من أبرز عوامل جذب الاستثمار في الأردن، لما تمتلكه المملكة من كفاءات متميزة في مختلف المجالات.

يُذكر أن مؤسسة (IISE) تُعدّ أكبر تجمع مهني عالمي لدعم الشباب، وتهدف إلى ربط الحياة الجامعية بسوق العمل، وتزويد المهندسين الصناعيين بالخبرات المطلوبة.


 
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