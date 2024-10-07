الغرف الصناعية تؤكد أهمية اتفاقية الشراكة بين الأردن والإمارات

وثمنت الغرفتان في بيان، اليوم الاثنين، الاتفاقية التي تعد أول شراكة اقتصادية شاملة على صعيد التعاون العربي المشترك، مشيرتا إلى أن الاتفاقية لها دلالات واضحة على مستوى العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين الشقيقين.
وأضافت الغرفتان أن الاتفاقية تعكس عمق الأواصر الأخوية والاستراتيجية المتبادلة والنموذج الذي يحتذى به على صعيد التكامل الاقتصادي العربي، ولها أهمية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل التجاري الاستثماري بين البلدين
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