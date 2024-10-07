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الغرف الصناعية تؤكد أهمية اتفاقية الشراكة بين الأردن والإمارات

علم الامارات
الإمارات
الإثنين، 07-10-2024 05:52 م

الوكيل الإخباري-   أكدت غرفتا صناعة الأردن وعمان، أهمية اتفاقية الشراكة بين الأردن والإمارات في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتحسين سلاسل التوريد وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية بين البلدين، وسيكون لها تأثير مباشر على معدلات وحجم التجارة البينية خاصة بعد تسجيل التجارة الثنائية بين البلدين نموًا بنسبة 36.8 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي.

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وثمنت الغرفتان في بيان، اليوم الاثنين، الاتفاقية التي تعد أول شراكة اقتصادية شاملة على صعيد التعاون العربي المشترك، مشيرتا إلى أن الاتفاقية لها دلالات واضحة على مستوى العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين الشقيقين.


وأضافت الغرفتان أن الاتفاقية تعكس عمق الأواصر الأخوية والاستراتيجية المتبادلة والنموذج الذي يحتذى به على صعيد التكامل الاقتصادي العربي، ولها أهمية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل التجاري الاستثماري بين البلدين

 
gnews

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