الغرف الصناعية تؤكد أهمية اتفاقية الشراكة بين الأردن والإمارات

الوكيل الإخباري- أكدت غرفتا صناعة الأردن وعمان، أهمية اتفاقية الشراكة بين الأردن والإمارات في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتحسين سلاسل التوريد وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية بين البلدين، وسيكون لها تأثير مباشر على معدلات وحجم التجارة البينية خاصة بعد تسجيل التجارة الثنائية بين البلدين نموًا بنسبة 36.8 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي.

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وثمنت الغرفتان في بيان، اليوم الاثنين، الاتفاقية التي تعد أول شراكة اقتصادية شاملة على صعيد التعاون العربي المشترك، مشيرتا إلى أن الاتفاقية لها دلالات واضحة على مستوى العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين الشقيقين.