الغزل والنسيج: استثناء القطاع من رفع الحد الأدنى للأجور ألحق الضرر بـ 93 ألف عامل

وأشار البيان ان ما ورد في الاتفاقية المشار اليها يضع النقابة امام خرق كبير للقانون والأنظمة أقدمت عليه وزارة العمل بصفتها الراعية للاتفاقيات القطاعية والجماعية حيث لم يتم مراعاة الاتفاقيات الموقعة بين أطراف الإنتاج، وأودعت لديها؛ وبالتالي فإن النقابة وهي تعرف وتعي أهمية الإنتاج؛ فإننا نرفض وبشدة استثناء العاملين في القطاع ونطالب بالعودة السريعة عنه وخاصة ان الاتفاقيات القطاعية التي وقعتها النقابة اشارت بشكل واضح وصريح لهذا الامر.
اننا في النقابة نطالب بمساواة العاملين في القطاع بزملائهن في القطاعات الأخرى ورفع الحد الأدنى الى 290 دينار ورفع الظلم الواقع على القطاع منذ سنوات.
ان هذا القرار أضر بأكثر من 93 ألف عامل في مصانع الألبسة من شمال المملكة إلى جنوبها، واننا نعد عمالنا والمنتسبين للنقابة اننا سنعمل سريعاً على فتح حوار والسير في مفاوضات مع اطراف الإنتاج لتوقيع عقد عمل جماعي جديد يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع.
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