الإثنين 2026-03-16 06:45 م

الفاروق الخيرية توزع 4 آلاف طرد غذائي

جانب من المساعدات
 
السبت، 14-03-2026 06:21 م
الوكيل الإخباري- وزعت جمعية الفاروق الخيرية لرعاية الأيتام خلال شهر رمضان المبارك نحو 4 آلاف طرد غذائي على الأسر المستفيدة، ضمن حملة إغاثية نفذتها الجمعية للتخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر المحتاجة.اضافة اعلان


وقال رئيس الجمعية حسين الهواري إن الحملة استهدفت بشكل رئيس أسر الأيتام المسجلة لدى الجمعية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي للأسر خلال الشهر الفضيل، ضمن البرامج الإغاثية والاجتماعية التي تنفذها الجمعية بشكل مستمر لخدمة المجتمع.

وأضاف الهواري أن الجمعية خصصت جزءاً من الطرود الغذائية لدعم عدد من الجمعيات والمنظمات الخيرية والجهات الرسمية، في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي والتعاون المؤسسي خلال شهر رمضان المبارك، مثمنا جهود الداعمين والمتبرعين والمتطوعين الذين أسهموا في إنجاح الحملة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة