الفاو تحتفل بتخريج 200 امرأة رائدة في التكيف مع تغير المناخ بالأردن

وأقيم حفل التخريج بالتزامن في المحافظات الأربع المستهدفة بالمشروع: مادبا، والكرك، والطفيلة، ومعان، بحضور مسؤولين وممثلين عن الجهات الشريكة، وعدد من أبناء المجتمع المحلي.
وقالت مديرة المشروع، المهندسة ميسون الزعبي، إن هذا البرنامج يمثل أحد الأنشطة الرئيسية للمشروع، ويهدف إلى إنشاء كادر نسائي يضم 400 امرأة رائدة في مجال التكيف مع تغير المناخ في المحافظات المستهدفة.
وأضافت: "نحتفل اليوم باستكمال المرحلة الأولى من هذا الهدف من خلال تدريب 200 امرأة ليقمن بدور فاعل كعوامل تغيير، ويساهمن في نشر المعرفة وتعزيز الوعي بالممارسات المناخية المستدامة داخل مجتمعاتهن المحلية".
وأوضحت أن الأردن يواجه تحديات متزايدة نتيجة آثار تغير المناخ، وفي مقدمتها شح الموارد المائية، وارتفاع درجات الحرارة، وتكرار موجات الجفاف، وهي تحديات تؤثر بصورة مباشرة على القطاع الزراعي، والأمن الغذائي، وسبل العيش، لا سيما في المجتمعات الريفية.
-
أخبار متعلقة
-
بادو الزاكي يظهر رسميًا أمام الإعلام الخميس .. تفاصيل المؤتمر الصحفي
-
"سلطة منطقة العقبة" تطلق مسارا للدراجات الهوائية في وادي رم لتعزيز السياحة البيئية
-
ورشة وطنية تبحث تطوير سلاسل قيمة الحبوب في الأردن
-
المياه: ضبط اعتداءات على خطوط مياه لتعبئة صهاريج في الرمثا
-
معهد فسيفساء مادبا يبحث مع وفد إيطالي تطوير الخطة الدراسية للمعهد
-
اتحاد المزارعين يوجه إرشادات لحماية الثروتين الحيوانية والنباتية خلال موجة الحر
-
اللجنة الأولمبية: الراية الإعلامية شريك أساسي في دعم الرياضة الأردنية
-
مهيدات: مجموعة الراية الإعلامية شريك استراتيجي في إيصال رسالة الإعلام العسكري