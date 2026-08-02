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الفاو تحتفل بتخريج 200 امرأة رائدة في التكيف مع تغير المناخ بالأردن

الفاو تحتفل بتخريج 200 امرأة رائدة في التكيف مع تغير المناخ بالأردن
الفاو تحتفل بتخريج 200 امرأة رائدة في التكيف مع تغير المناخ بالأردن
 
الأحد، 02-08-2026 12:09 م
الوكيل الإخباري-   احتفلت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بتخريج 200 امرأة رائدة في مجال التكيف مع تغير المناخ، بعد إتمامهن برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، ضمن مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة (BRCCJ)"، والممول من صندوق المناخ الأخضر، وبالتعاون مع شركة الهالات المتطورة لإدارة المشاريع.اضافة اعلان


وأقيم حفل التخريج بالتزامن في المحافظات الأربع المستهدفة بالمشروع: مادبا، والكرك، والطفيلة، ومعان، بحضور مسؤولين وممثلين عن الجهات الشريكة، وعدد من أبناء المجتمع المحلي.

وقالت مديرة المشروع، المهندسة ميسون الزعبي، إن هذا البرنامج يمثل أحد الأنشطة الرئيسية للمشروع، ويهدف إلى إنشاء كادر نسائي يضم 400 امرأة رائدة في مجال التكيف مع تغير المناخ في المحافظات المستهدفة.

وأضافت: "نحتفل اليوم باستكمال المرحلة الأولى من هذا الهدف من خلال تدريب 200 امرأة ليقمن بدور فاعل كعوامل تغيير، ويساهمن في نشر المعرفة وتعزيز الوعي بالممارسات المناخية المستدامة داخل مجتمعاتهن المحلية".

وأوضحت أن الأردن يواجه تحديات متزايدة نتيجة آثار تغير المناخ، وفي مقدمتها شح الموارد المائية، وارتفاع درجات الحرارة، وتكرار موجات الجفاف، وهي تحديات تؤثر بصورة مباشرة على القطاع الزراعي، والأمن الغذائي، وسبل العيش، لا سيما في المجتمعات الريفية.
 
 


gnews

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