"الفاو" تعقد ورشات تدريبية في مادبا لتعزيز التكيف مع التغير المناخي

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الاثنين في محافظة مادبا أولى الورشات التدريبية المخصصة لمؤسسات المجتمع المدني، ضمن مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي"، الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

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وتهدف الورشات إلى تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني وتمكينها من المساهمة في نشر الوعي البيئي ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي على المستوى المحلي.



وتأتي الورشات استنادا إلى نتائج جلسات المشاورات التي نفذت مع مؤسسات المجتمع المدني في محافظات مادبا والكرك والطفيلة ومعان، والتي هدفت إلى تحديد احتياجات المجتمعات المحلية وأولوياتها في مجالات التكيف مع التغير المناخي، وإدارة الموارد المائية، وتحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي.



وبحسب بيان لـ"الفاو"، قدمت خبيرة السياسات والتعليم في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتورة سامية عكروش، نبذة عن المشروع، استعرضت فيها أهدافه ومحاوره الرئيسة، ودوره في تعزيز كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، ودعم الممارسات الزراعية الذكية مناخيا، وبناء قدرات المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.



ويشارك في الورشة التي عقدت بالتنسيق مع تجمع لجان المرأة الوطني في مأدبا ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في محافظة مادبا، حيث يتلقون تدريبات نظرية مع شركة الرؤية العلمية المستدامة للهندسة والبيئة، حول التغير المناخي وآثاره على الأردن، وإجراءات التكيف في القطاع الزراعي، والإدارة المستدامة للموارد المائية، وحصاد مياه الأمطار، والزراعة الذكية مناخيا، إلى جانب تنمية مهارات التوعية والتواصل المجتمعي لدعم المبادرات المحلية وتعزيز مشاركة المجتمع في جهود التكيف.



ومن المقرر أن تستمر الورشات التدريبية خلال الفترة المقبلة في محافظات الكرك والطفيلة ومعان، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويوسع نطاق المشاركة المجتمعية، ويدعم تنفيذ مبادرات محلية تسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.