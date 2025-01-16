 
الخميس 2025-01-16 08:22 ص
 

الفاو تنبه الأردنيين من فقدان شيكات بنكية أُسيء استخدامها وتحذر

الفاو
الفاو
الخميس، 16-01-2025 08:00 ص

الوكيل الإخباري-   نوهت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)  في الاردن بفقدان مجموعة من الشيكات المنتهية الصلاحية الخاصة بأحد حسابات المنظمة البنكية الذي لم يعد يعمل بالاردن منذ شهر اغسطس 2023 والتي يتم حاليا اساءة استخدامها في السوق .

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وشددت على عدم التعامل مع اي فرد او جهة تقدم هذه الشيكات حيث انها لم تعد صالحة للاستخدام ويجب اعتبارها احتيالية 

 

واكدت ان المنظمة تعمل وفقا لانظمة مالية صارمة ولا تسمح باستخدام الشيكات المنتهية صلاحية تحت اي ظرف .

 


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