"الفاو": معدلات تضخم غذائي منخفضة في الأردن العام الحالي

الوكيل الإخباري - قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، في تقرير لها، إن الأردن تمكن من المحافظة على مستويات تضخم غذائي منخفضة منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، أن أسعار الأغذية في الأردن "انخفضت" على الرغم من الظروف الإقليمية المتوترة منذ العام 2023.



وسجل التضخم الغذائي في الأردن 1.5% خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي، بانخفاض قدره 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، بحسب تقرير "الفاو".



ولفت التقرير، إلى أن هذا الانخفاض سجل أدنى معدل له من شهر آذار/ مارس 2023، وذلك مدعوما باستقرار الأسعار،