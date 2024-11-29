"الفاو": معدلات تضخم غذائي منخفضة في الأردن العام الحالي

وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، أن أسعار الأغذية في الأردن "انخفضت" على الرغم من الظروف الإقليمية المتوترة منذ العام 2023.
وسجل التضخم الغذائي في الأردن 1.5% خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي، بانخفاض قدره 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، بحسب تقرير "الفاو".
ولفت التقرير، إلى أن هذا الانخفاض سجل أدنى معدل له من شهر آذار/ مارس 2023، وذلك مدعوما باستقرار الأسعار،
وتراجعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة -0,7% خلال شهر تشرين الأول الماضي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في أسعار المستهلك (التضخم) للشهر ذاته.
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