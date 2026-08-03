الإثنين 2026-08-03 03:33 م

"الفاو" ومؤسسة الإقراض الزراعي توقعان اتفاقية لتعزيز التمويل المستدام للقطاع الزراعي

"الفاو" ومؤسسة الإقراض الزراعي توقعان اتفاقية لتعزيز التمويل المستدام للقطاع الزراعي
"الفاو" ومؤسسة الإقراض الزراعي توقعان اتفاقية لتعزيز التمويل المستدام للقطاع الزراعي
 
الإثنين، 03-08-2026 02:10 م
الوكيل الإخباري-  وقّعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومؤسسة الإقراض الزراعي، الاثنين، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين لدعم تطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة تسهم في تعزيز النظام الغذائي الزراعي في الأردن، ضمن إطار مشروع "حلول التمويل المحلية لدعم تحول النظام الزراعي في الأردن" الممول من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك.اضافة اعلان


وتمثل الاتفاقية خطوة أساسية في جهود تحسين الوصول إلى مصادر تمويل أكثر استدامة للمزارعين والمشاريع الزراعية والمجتمعات الريفية في مختلف أنحاء المملكة من خلال تطوير آلية للتمويل المختلط الذي يقوم على مبدأ تعدد مصادر التمويل.

وتعمل الفاو بالتعاون مع الشركاء الوطنيين على تصميم وتفعيل هذه الآلية المالية المبتكرة بهدف تحسين الوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية المتزايدة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وصول صغار المزارعين والنساء والشباب والمنشآت الزراعية الصغيرة والمتوسطة إلى الأدوات والفرص التمويلية اللازمة لتطوير أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم وتعزيز قدرتهم على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والمناخية.

المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان قال: "تعكس هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو القطاع الزراعي وتعزز قدرته على تحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف: "من خلال تعاوننا مع الفاو، سنعمل على توسيع فرص حصول المزارعين والمنشآت الزراعية على التمويل اللازم للاستثمار والتوسع، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش في المجتمعات الريفية".

وقال ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالوكالة باول أوبيو: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز الوصول إلى التمويل المستدام والشامل في القطاع الزراعي الأردني.

ومن خلال شراكتنا مع مؤسسة الإقراض الزراعي، نسعى إلى تمكين صغار المزارعين والنساء والشباب والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأدوات المالية التي تمكنهم من النمو والتكيف مع التحديات الاقتصادية والمناخية. ونثق بأن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق أثر ملموس ومستدام يدعم التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الأردن".

وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقية تشكل نموذجاً للشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام يدعم نمو القطاع الزراعي، ويعزز الأمن الغذائي والتنمية الريفية في الأردن.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الملك يؤكد ثقته بكفاءة نشامى الجيش العربي للتعامل مع مختلف التحديات

أخبار محلية الملك يؤكد ثقته بكفاءة نشامى الجيش العربي للتعامل مع مختلف التحديات

مبنى مديرية الأمن العام

أخبار محلية القبض على 138 متورطا في تعاطي وتهريب وترويج والاتجار بمادة الكريستال

القطامين يلتقي وفداً من السفارة البريطانية ومجموعة بوسطن الاستشارية

أخبار محلية القطامين يلتقي وفداً من السفارة البريطانية ومجموعة بوسطن الاستشارية

جلبة تحت القبة وتلويح بالانسحاب والسبب : "قطع الصوت"

شؤون برلمانية جلبة تحت القبة وتلويح بالانسحاب والسبب : "قطع الصوت"

مذكرة نيابية تطالب بإعادة التصويت على مادة "سكة الحديد"

شؤون برلمانية مذكرة نيابية تطالب بإعادة التصويت على مادة "سكة الحديد"

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي 16.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

يبل

فيديو منوع اللحظات الأولى لهزة أرضية بقوة 5.6 درجة ضربت مصر فجر اليوم

غزة

فلسطين 19 شهيدا و35 مصابا في قطاع غزة خلال الساعات الماضية



 
 






الأكثر مشاهدة

 