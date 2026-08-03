"الفاو" ومؤسسة الإقراض الزراعي توقعان اتفاقية لتعزيز التمويل المستدام للقطاع الزراعي

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الوكيل الإخباري- وقّعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومؤسسة الإقراض الزراعي، الاثنين، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين لدعم تطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة تسهم في تعزيز النظام الغذائي الزراعي في الأردن، ضمن إطار مشروع "حلول التمويل المحلية لدعم تحول النظام الزراعي في الأردن" الممول من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك. اضافة اعلان





وتمثل الاتفاقية خطوة أساسية في جهود تحسين الوصول إلى مصادر تمويل أكثر استدامة للمزارعين والمشاريع الزراعية والمجتمعات الريفية في مختلف أنحاء المملكة من خلال تطوير آلية للتمويل المختلط الذي يقوم على مبدأ تعدد مصادر التمويل.



وتعمل الفاو بالتعاون مع الشركاء الوطنيين على تصميم وتفعيل هذه الآلية المالية المبتكرة بهدف تحسين الوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية المتزايدة.



وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وصول صغار المزارعين والنساء والشباب والمنشآت الزراعية الصغيرة والمتوسطة إلى الأدوات والفرص التمويلية اللازمة لتطوير أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم وتعزيز قدرتهم على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والمناخية.



المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان قال: "تعكس هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو القطاع الزراعي وتعزز قدرته على تحقيق التنمية المستدامة".



وأضاف: "من خلال تعاوننا مع الفاو، سنعمل على توسيع فرص حصول المزارعين والمنشآت الزراعية على التمويل اللازم للاستثمار والتوسع، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش في المجتمعات الريفية".



وقال ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالوكالة باول أوبيو: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز الوصول إلى التمويل المستدام والشامل في القطاع الزراعي الأردني.



ومن خلال شراكتنا مع مؤسسة الإقراض الزراعي، نسعى إلى تمكين صغار المزارعين والنساء والشباب والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأدوات المالية التي تمكنهم من النمو والتكيف مع التحديات الاقتصادية والمناخية. ونثق بأن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق أثر ملموس ومستدام يدعم التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الأردن".



وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقية تشكل نموذجاً للشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام يدعم نمو القطاع الزراعي، ويعزز الأمن الغذائي والتنمية الريفية في الأردن.







