"الفاو" و"دبلوماسية المياه" يبحثان تعزيز الجاهزية لتمويل مشاريع المناخ والأمن المائي

الوكيل الإخباري- عقد مركز دبلوماسية المياه في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، بالتزامن مع النسخة الثانية من سلسلة حوارات المياه والسلام، اجتماعا مع وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ضم القائم بأعمال المنظمة في الأردن، بول أوبيو، والمهندسة ميسون الزعبي، والمهندس فادي مصاروة، لمناقشة برنامج الجاهزية للتكيف مع تغير المناخ في بلاد الشام والعراق.

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ويهدف البرنامج إلى تعزيز الجاهزية للحصول على تمويل المناخ، وبناء القدرات المؤسسية، وإعداد المشروعات الاستثمارية التي تسهم في تعزيز الأمن المائي والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في الأردن والعراق ولبنان وفلسطين وسوريا.