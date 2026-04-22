الفايز: خطاب الكراهية يستهدف النسيج الاجتماعي الأردني

وقال الفايز في مستهل جلسة الأعيان الأربعاء، إن هذه الممارسات تقف خلفها فئات مندسة ومتآمرة تحاول تقويض وحدة الأردنيين ومؤسساتهم الوطنية والدستورية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة، وفي ظل ما تشهده المنطقة من صراعات، تتطلب أعلى درجات التماسك والوحدة الوطنية.
وأكد رفض مجلس الأعيان لهذه الممارسات بشكل قاطع، مبيناً ضرورة التصدي الحازم لمروجي هذا الخطاب وملاحقتهم وفق القانون.
وأضاف أن الأردنيين، بمختلف أصولهم ومكوناتهم، شكلوا على الدوام نسيجاً واحداً متماسكاً يستمد قوته من وحدته ومن القيادة الهاشمية الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يقف في وجه كل المخططات المشبوهة التي تستهدف الأردن.
وشدد على أن مجلس الأعيان، وانطلاقاً من مسؤولياته الدستورية، يؤكد أهمية تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وتقدمها، محذراً من أن الخطاب الإقليمي والفئوي يمثل خطراً مباشراً على الأمن الوطني، ويخدم أجندات خارجية لا تريد الخير للأردن.
وأشار الفايز إلى أن استغلال مساحات الحرية لبث الكراهية والتحريض لا يندرج ضمن حرية الرأي والتعبير، بل يشكل جرائم يعاقب عليها القانون، داعياً إلى عدم التهاون في محاسبة مرتكبيها لمنع تفشي الفوضى وتقويض الثقة بالمؤسسات.
وأكد رئيس مجلس الأعيان أن الأردن، بقيادته الهاشمية وشعبه المتماسك، سيبقى عصياً على محاولات الفتنة، وأن المجلس يقف خلف جلالة الملك في حماية أمن الوطن واستقراره، موضحاً أن كرامة الأردن ووحدته الوطنية فوق كل اعتبار، وأن شعار الأردنيين سيبقى: "كلنا أردنيون من أجل الأردن وفلسطينيون من أجل فلسطين".
أخبار متعلقة
-
افتتاح عيادة ثالثة متخصصة بطب أسنان الأطفال في مستشفى البادية الشمالية
-
بلدية المفرق الكبرى تباشر مشروع فتح وتعبيد شوارع بكلفة 220 ألف دينار
-
الحيصة: وقف الآبار المخالفة في سوريا يعزز استدامة مياه اليرموك
-
اجتماع تنسيقي في معان يبحث الاستعدادات لموسم الحج
-
الأعيان يقر 6 مشاريع قوانين مهمة كما وردت من النواب
-
إسقاط بالونات محملة بالمخدرات في المنطقة العسكرية الشرقية
-
البدور: الأطباء المقيمين هم الركيزة الأساسية لمستقبل القطاع الصحي
-
الذكرى السنوية الثالثة لرحيل رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران