الفايز: لن يُسمح بعد الان برفع علم غير علم الأردن

وهنّأ الفايز جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد، بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني، رمز الكبرياء الوطني.
وأكد الفايز أنه لن يُسمح بعد الآن برفع أي علم غير العلم الأردني، الذي يجب الاعتزاز والافتخار به دائمًا.
وثمّن الفايز جهود دائرة المخابرات العامة الوطنية في القبض على العصابة الإرهابية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في بقاء الوطن آمنًا ومستقرًا.
وأشار إلى أن الأردن دولة قانون ومؤسسات، وعلى الجميع الالتزام بذلك، داعيًا حزب جبهة العمل الإسلامي إلى لجم كل من يخرج عن سياق الدولة الأردنية الراسخة، مشددًا على أن قوة الأردن هي قوة لفلسطين.
وختم الفايز بالتأكيد على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن جلالة الملك يحظى بثقة قادة دول العالم، لما يتمتع به من رؤية استشرافية حكيمة.
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