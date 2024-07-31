الفايز يؤكد أهمية مرصد "طيور العقبة" بيئيا ومناخيا

الوكيل الإخباري - أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، أن الإنجاز العالمي الذي حققه مرصد "طيور العقبة" كأحد أبرز قصص النجاح في مجال البيئة والمناخ في معرض "برلين السياحي - 2024"، يعد إنجازًا جوهريًا.



وبحسب بيان للسلطة، قال الفايز، خلال تفقده المرصد اليوم الأربعاء، إن معايير الاستدامة التي تتبناها السلطة في مختلف الأصناف السياحية تشكل أساسًا لجعل العقبة وجهة سياحية خضراء متميزة.



وبين أهمية المرصد من الناحيتين البيئية والسياحية، ما يجعله وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والمهتمين بدراسة الطيور والهجرة الموسمية، ومساهمته في تعزيز الوعي البيئي وتشجيع السياحة البيئية في المنطقة، ما يدعم مكانة العقبة كمركز رئيسي للسياحة البيئية في الشرق الأوسط.



وأشار إلى التزام سلطة العقبة، ضمن استراتيجيتها، بتعزيز النمو المستدام والسياحة البيئية في المنطقة، مشيرا إلى أن المرصد يعد من المواقع الفريدة عالميًا التي تتبع نهجا بيئيا متكيفا مع تحديات المناخ.



واستمع الفايز، برفقة نائب الرئيس مفوض الاقتصاد والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، ومفوض المدينة والإقليم عبد الله النجادات، إلى إيجاز من مدير المرصد المهندس فراس الرحاحلة، حول سير العملية التطويرية الشاملة للمرصد ومراحلها الـ4، متوقعا انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى في الربع الأخير من العام الحالي.