الفايز يرعى احتفال مؤسسة إعمار لواء الجيزة بالأعياد الوطنية

وقال الفايز: "يحتفل الأردنيون كل عام بأعياد وطنية مجيدة، شكّلت في مسيرة بلدنا، عبر تاريخه المجيد، محطاتٍ مضيئةً في طريق نهضته ورخاء شعبه، وحافظت على ثوابتنا الوطنية والقومية والإسلامية.
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