الفايز ينعى العين الأسبق سامي الخصاونة

وأشاد الفايز بمناقب الفقيد ودوره في خدمة وطنه في مختلف مواقع العمل العام وفي مجلسي الأعيان والنواب.
وأضاف أنه بوفاة المرحوم يكون الوطن قد فقد أحد رجالاته الأوفياء الذين لهم إسهامات وبصمات كبيرة في العمل البرلماني، داعيًا المولى عز وجل أن يرحمه ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
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