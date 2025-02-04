الفايز ينعى العين الأسبق سامي الخصاونة

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق سامي الخصاونة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

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وأشاد الفايز بمناقب الفقيد ودوره في خدمة وطنه في مختلف مواقع العمل العام وفي مجلسي الأعيان والنواب.