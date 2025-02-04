 
الثلاثاء 2025-02-04 11:30 ص
 

الفايز ينعى العين الأسبق سامي الخصاونة

العين الأسبق سامي الخصاونة
العين الأسبق سامي الخصاونة
الثلاثاء، 04-02-2025 10:50 ص

الوكيل الإخباري-   نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق سامي الخصاونة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

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وأشاد الفايز بمناقب الفقيد ودوره في خدمة وطنه في مختلف مواقع العمل العام وفي مجلسي الأعيان والنواب.


وأضاف أنه بوفاة المرحوم يكون الوطن قد فقد أحد رجالاته الأوفياء الذين لهم إسهامات وبصمات كبيرة في العمل البرلماني، داعيًا المولى عز وجل أن يرحمه ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

 
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