الفايز ينعى العين الأسبق صالح ارشيدات

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق صالح ارشيدات الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى ، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه وقيادته الهاشميَّة.

وقال الفايز، إن المرحوم كان أحد رجالات الأردن البارزين، وقدَّم خدمات كبيرة في مختلف مواقع المسؤوليَّة، سيما في مجلس الأعيان.