الفايز ينعى العين الأسبق صالح ارشيدات

وقال الفايز، إن المرحوم كان أحد رجالات الأردن البارزين، وقدَّم خدمات كبيرة في مختلف مواقع المسؤوليَّة، سيما في مجلس الأعيان.
وأضاف " اننا وإذ نتقدم بصادق العزاء وأحر المؤاساة لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه، فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.
